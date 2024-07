Tour de France 2024: il Principe Alberto II e la Principessa Charlène alla partenza della tappa finale Monaco-Nizza

Domenica 21 luglio, in un’aria di festa, il Principato ha accolto la partenza dell’ultima tappa a cronometro del Tour de France 2024. Molte personalità di spicco hanno assistito a questo momento storico, tra cui il Principe Alberto II e sua moglie, la Principessa Charlène.

L’atmosfera effervescente, tipica del Tour de France, ha invaso il Principato dalla mattina alla sera. Le strade brulicavano di tifosi provenienti da tutto il mondo pronti a fare il tifo per i loro idoli del ciclismo, dando vita a un’atmosfera di un’allegria e una gioia senza pari.

La giornata ha preso una piega unica per gli spettatori quando il Principe Alberto II e la Principessa Charlène sono apparsi alla partenza del primo corridore, l’italiano Davide Ballerini. Mescolandosi tra la folla, il Principe e la Principessa hanno condiviso momenti di complicità con i fan e i membri della Grande Boucle.

“Sono molto felice e orgoglioso di poter ospitare il Tour de France per una giornata storica, perché è la prima volta che il Tour non termina a Parigi o nella regione parigina. È un fatto straordinario e siamo molto felici di essere il punto di partenza di questa giornata, che si concluderà in bellezza con i nostri amici e vicini nizzardi.

Trovo che lo sforzo sia incredibile, hanno un’energia e una determinazione assolutamente notevoli. Sono affascinato dal loro impegno”, ha dichiarato il Sovrano a Monaco Info.

La sfilata “Roulons pour la Paix” di Peace and Sport

Poche ore prima della partenza ufficiale, il Sovrano ha dato il via anche alla sfilata “Roulons pour la Paix”, pedaliamo per la pace. Una quarantina di personalità e atleti di fama internazionale, tutti vestiti di bianco, sono partiti per percorrere i 33,7 chilometri dell’ultima tappa del Tour de France, da Monaco alla maestosa Place Masséna di Nizza.

Il Principe, sorridente ed entusiasta, ha salutato i partecipanti prima di dare il via alla sfilata. Marc Raquil, Christopher Froome, Marlène Harnois, Marion Rousse, Laurent Jalabert e Thomas Voeckler, tutti Campioni per la Pace, erano pronti a pedalare per celebrare questa nobile iniziativa.

Organizzata da Peace and Sport in collaborazione con Amaury Sport Organisation, la parata è riuscita a trasmettere perfettamente il suo messaggio: lo sport è un vero e proprio veicolo di pace, unità e solidarietà nel mondo.

Il Principe Alberto II con Christian Prudhomme, Direttore del Tour de France

Il vincitore dell’ultima tappa e del Tour de France 2024

Ultimo ciclista a partire per Nizza dopo altri 140, lo sloveno Tadej Pogačar, ha conquistato la vittoria nella cronometro finale e, meglio ancora, il Tour de France 2024. A soli 25 anni, il giovane prodigio ha vinto a mani basse il terzo Tour della sua carriera.

Il momento clou della giornata è stato senza dubbio la partenza, con la sua tenuta gialla brillante. Con una determinazione palpabile e con il tifo indiavolato dei suoi fan, Tadej Pogačar è partito per questa cronometro decisiva, dove ogni pedalata lo ha portato un po’ più vicino alla vittoria finale.

Mostrando una forza insuperabile sulle salite di La Turbie e del Col d’Èze e rimanendo veloce e concentrato nelle discese, il leader della classifica generale ha trionfato con un tempo straordinario di 45 minuti e 24 secondi.

Negli ultimi metri della Promenade des Anglais, si è persino permesso di fare un gesto simbolico alzando tre dita per celebrare la sua terza vittoria finale.

