Il Principe Alberto II compie 67 anni! Ripercorriamo il passato di un Sovrano con la passione per lo sport

Oggi il Principe Alberto II compie 67 anni. Per l’occasione, abbiamo voluto ripercorrere la passione del Sovrano per lo sport, un ambito che ha segnato la sua vita personale e quella da Principe.

Il bob, una passione ben radicata

Il Principe Alberto II alle Olimpiadi di Calgary nel 1988 (Foto DR)

Il Principe Alberto II è famoso per il suo impegno in una varietà di discipline sportive, ma è nel bob che ha davvero dato il meglio. Ha infatti rappresentato Monaco in cinque Giochi Olimpici Invernali, da Calgary nel 1988 a Salt Lake City nel 2002. Ma il suo coinvolgimento non si è fermato qui, dato che è anche membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) dal 1985.

Pubblicità

Il Principe Alberto II ha partecipato con il bob a cinque Giochi Olimpici Invernali: Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002. (Foto DR)

Molto prima di diventare Capo di Stato, il Principe Alberto II si è distinto in diverse discipline: atletica, judo, squash, nuoto… Sempre incline a nuove sfide, nel 2007 ha anche partecipato a una gara di canottaggio nel porto di Monaco, dimostrando la sua passione per gli sport acquatici.

Un tifoso accanito dell’AS Monaco

La “Festa dello Sport” del 22 giugno 2024 ha celebrato il centenario dell’ASM, una giornata storica alla quale ha partecipato anche il Principe Alberto II ©Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Anche lo sport di squadra occupa un posto speciale nel suo cuore. Da sempre tifoso dell’AS Monaco, ama ricordare la sua infanzia legata al club e l’importanza che attribuisce alla sua rappresentanza del Principato nel mondo. Da bambino, inoltre, ha frequentato la scuola calcio dell’AS Monaco.

La reazione del Principe Alberto II all’arrivo dell’AS Monaco Basket allo Stadio Louis II nel giugno 2023 © Direzione della Comunicazione / Stéphane Danna

Un principe decisamente olimpico

56 anni dopo il suo primo passaggio a Monaco nel 1968, la Fiamma Olimpica è stata nuovamente portata dal Principe Alberto II. Questa foto è del 1966 prima delle Olimpiadi di Atlanta © Palazzo del Principe

Per simboleggiare questo attaccamento ai valori olimpici, il Principe Alberto II e sua moglie, la Principessa Charlène, anche lei ex nuotatrice olimpica, hanno accolto con entusiasmo la fiaccola dei Giochi di Parigi 2024 nel Principato, insieme ai loro figli, Jacques e Gabriella.

Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno partecipato alla cena organizzata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nella Piramide del Louvre.

©Jeanne Accorsini

Il Gran Premio di Monaco, un orgoglio per il Principato

È impossibile parlare di sport a Monaco senza menzionare la Formula 1. Il Gran Premio di Monaco è uno degli eventi più prestigiosi del calendario automobilistico e il Principe Alberto II assiste ogni anno alla competizione con un certo trasporto.

© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Il 26 maggio 2024, il Sovrano non è riuscito a nascondere l’emozione quando Charles Leclerc ha vinto per la prima volta questa gara leggendaria proprio nel circuito di casa.

Al momento della consegna del trofeo al pilota monegasco, il Sovrano si è asciugato qualche lacrima, circondato dai membri della famiglia principesca in festa.

Il Principe Alberto II in lacrime dopo la vittoria di Charles Leclerc al Gran Premio di Monaco 2024 © Monaco Info – Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali / Frédéric Nebinger

© Palazzo del Principe

Oltre alla competizione, il Principe Alberto II si interessa anche delle innovazioni tecnologiche nel mondo dello sport. Di recente, in occasione del forum annuale della Monaco Hydrogen Alliance, ha testato in prima persona il Pioneer 25, un prototipo da corsa alimentato a idrogeno.

©Palazzo del Principe

Lo Stadio Louis II ha festeggiato i suoi 40 anni insieme al Principe Alberto II

Monaco, Capitale Mondiale dello Sport 2025

Il 18 febbraio 2024, il Principato di Monaco è stato nominato Capitale Mondiale dello Sport 2025, un prestigioso riconoscimento per il suo storico impegno per l’eccellenza sportiva. L’annuncio è stato dato nel corso di una cerimonia al Palazzo del Principe, in cui il Principe Alberto II ha firmato la targa commemorativa insieme ai rappresentanti del governo e dell’Associazione delle capitali europee dello sport (ACES). Con eventi prestigiosi come il Gran Premio di Monaco, il Rolex Masters e il meeting Herculis, il Principato conferma il suo posto nel panorama sportivo internazionale.

©Palazzo del Principe

©Eric Mathon / Palazzo del Principe

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

Il Principe Alberto II è stato presente per tutta la durata della competizione per incoraggiare gli atleti © Stéphan Maggi / COM

© Comune di Monaco

Il Principe Alberto II rafforza i suoi rapporti diplomatici con l’Italia