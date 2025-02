Due pit stop obbligatori al Gran Premio di Monaco. Leclerc: “Movimenterà la domenica!”

Il pilota monegasco era a Londra per il lancio della nuova stagione di Formula 1 © Scuderia Ferrari HP

In concomitanza con la presentazione della stagione 2025 di Formula 1 alla O2 Arena di Londra, la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha rilasciato un comunicato stampa in cui annuncia di voler aumentare il numero di soste obbligatorie durante il Gran Premio di Monaco.

Il Gran Premio di Monaco si è ormai fatto una reputazione, quella che tutto si gioca durante le qualifiche del sabato piuttosto che nella gara vera e propria. Per questo motivo la FIA sta valutando la possibilità di modificare il regolamento del Gran Premio di Monaco per rendere più interessante la domenica. Le regole attuali impongono ai piloti di effettuare almeno una sosta per gara, costringendoli a utilizzare due diversi tipi di pneumatici.

La combinazione tra la larghezza delle monoposto e le dimensioni ridotte del circuito di Monaco rende i sorpassi sempre più difficili in gara. Il nuovo regolamento punta quindi a privilegiare la strategia, trasformando la corsa in una vera e propria sfida tattica tra le scuderie.

Con il nuovo regolamento del 2026, le monoposto saranno più strette, cosa che dovrebbe favorire i sorpassi © Monaco Tribune / Anaïs Riu

Presente a Londra martedì 18 febbraio al fianco del suo nuovo compagno di squadra Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc è stato intervistato da Sky Sports in merito ai nuovi regolamenti: “A Monaco, l’entusiasmo della domenica è meno travolgente di quanto si possa pensare… Il sabato è incredibile, ma la domenica avrebbe bisogno di un po’ più di brio. Spero che le cose cambino!”.

Una presentazione fantastica per la stagione 2025

La FIA ha deciso di annunciare questa nuova stagione in grande stile! I 20 piloti delle 10 scuderie erano tutti presenti all’O2 Arena di Londra davanti a 18.000 spettatori per svelare le loro nuovissime monoposto per la stagione 2025.

In attesa dell’inizio della cerimonia, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati sorpresi a giocare a scacchi © Formula 1

L’evento è stato scandito dalle presentazioni dei singoli team, che hanno svelato il design e i colori delle vetture per la prossima stagione. La livrea della Scuderia Ferrari è di un rosso piuttosto scuro, mentre Alpine ha optato per un’insolita combinazione di rosa e blu.

Quest’anno il rosso delle Ferrari sarà un po’ più scuro © Scuderia Ferrari HP

La Mercedes, invece, è tornata al suo famoso colore argento, mentre la Red Bull ha mantenuto il design dell’anno scorso. Con il bianco come colore dominante, la Racing Bulls Visa Cash App ha lasciato a bocca aperta e sarà pilotata dall’esordiente francese Isack Hadjar.