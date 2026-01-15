AS Monaco: Thiago Scuro e Sébastien Pocognoli parlano delle difficoltà del caso Pogba e della situazione del club

Thiago Scuro ha parlato ai media della complessa situazione che sta attraversando il club del Principato © AS Monaco

Prima della partita contro il Lorient, Thiago Scuro, direttore generale dell’AS Monaco, e Sébastien Pocognoli, allenatore, hanno parlato in conferenza stampa. Tra il delicato caso di Paul Pogba, l’arrivo di Wout Faes, i problemi legati agli infortuni e le difficoltà finanziarie del club, facciamo il punto sulla situazione delicata dell’AS Monaco.

La conferenza stampa prima della partita contro il Lorient ha assunto i contorni di un bilancio di inizio anno per l’AS Monaco. Tra difficoltà sportive ed economiche, Thiago Scuro e Sébastien Pocognoli hanno parlato delle sfide che attendono il club, a cominciare dalla spinosa questione Paul Pogba.

Il caso Pogba: un piano che fa fatica a funzionare

Il direttore generale è stato sincero: “Il programma e il piano per Paul non stanno funzionando come speravamo”, ha ammesso Thiago Scuro. Arrivato la scorsa estate, il centrocampista francese ha subito una serie di infortuni e ha giocato solo tre brevi spezzoni di partita con la maglia rosso-bianca.

“È molto turbato perché non riesce ad avere continuità”, ha aggiunto il dirigente brasiliano. Il Monaco resta impegnato nel suo progetto con il campione del mondo 2018, ma Scuro lascia aperta la porta alle discussioni di fine stagione se la situazione non dovesse migliorare. Per quanto riguarda una sua possibile presenza contro il Real Madrid in Champions League, Pocognoli rimane evasivo: “Vedremo la prossima settimana”.

Il sogno della Coppa del Mondo con la Nazionale francese si allontana per Pogba © AS Monaco

Una situazione economica delicata

Thiago Scuro ha messo in guardia sulla situazione economica del club: “Il Monaco ha perso circa 30 milioni di euro sui diritti televisivi in due anni”, riferendosi anche alla fine dell’accordo con CVC, che era una delle principali fonti di reddito per il club.

“A parte il PSG, tutto il calcio francese è in modalità sopravvivenza dal punto di vista finanziario”, ha ribadito il direttore generale. Il Monaco deve vendere almeno un giocatore prima di luglio per rispettare i regolamenti, il che pesa sulla sua capacità di rafforzarsi quest’inverno, nonostante le discussioni in corso per un attaccante dopo l’infortunio di Minamino ad Auxerre.

Gli infortuni, il problema principale

“È la sfida più grande che abbiamo affrontato in questa stagione”, ha ammesso Scuro riguardo all’epidemia di infortuni. Il club sta conducendo uno studio per cercare di chiarire una situazione che non soddisfa nessuno.

Ne ha parlato anche Sébastien Pocognoli, definendola come una situazione che gli impedisce di sfruttare appieno il potenziale della sua squadra: “Da quando sono arrivato, ho avuto a disposizione l’85% della rosa solo per una settimana, prima della partita contro il Marsiglia”. A peggiorare le cose, questa settimana diversi giocatori sono stati colpiti da un virus: Aladji Bamba e Stanis Idumbo non hanno partecipato all’allenamento di oggi, mentre Lucas Michal, con la febbre, ha dovuto lasciare la sessione prima del tempo.

Wout Faes, un aiuto per dare sollievo alla squadra

A causa dei numerosi infortuni nella difesa del Monaco, martedì l’ASM ha annunciato l’arrivo di Wout Faes, in prestito dal Leicester. Il difensore belga potrebbe essere titolare già venerdì contro il Lorient: “Non ci sono molte alternative”, ha dichiarato Pocognoli.

Il nuovo acquisto Wout Faes ha mosso i primi passi con i suoi nuovi compagni di squadra © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

L’allenatore vede in lui un aiuto importante: “Era considerato un leader nello spogliatoio del Leicester”, a sottolineare quanto sia utile avere una certa personalità in una rosa che al momento è giovane e instabile. Dopo aver giocato poco negli ultimi tempi, il calciatore belga si è detto pronto ad aiutare i suoi nuovi compagni di squadra.

La Coppa di Francia, un obiettivo ormai fondamentale

La Coppa di Francia rappresenta un’opportunità importante. “È diventata un modo per partecipare alle competizioni europee se non torniamo in campionato”, ha ammesso Scuro. Dopo l’eliminazione del PSG, il tabellone si è aperto e il Monaco potrebbe approfittarne. Per farlo, dovrà sconfiggere lo Strasburgo negli ottavi di finale il prossimo 5 febbraio, in un nuovo scontro tra due squadre della Ligue 1.

La partita in casa di venerdì contro il Lorient si preannuncia quindi cruciale per i Rouge et Blanc, che faranno di tutto per fermare la sfilza negativa di una sola vittoria nelle ultime sette partite di campionato. Un’occasione per ritrovare la fiducia prima di una trasferta a Madrid, in Champions League, che potrebbe essere eccezionale.