“L’AS Monaco nel cuore”: Florian Vietti, responsabile del Monaco Supporters Club di Londra

Rivolto ai fedeli sostenitori dell’AS Monaco, Monaco Tribune vi offre la possibilità di dire la vostra nella serie “L’AS Monaco nel cuore”. Vi presentiamo Florian Vietti, responsabile dell’ufficio del CSM nella capitale britannica.

Fervente sostenitore dell’ASM fin dalla tenera età, Florian Vietti, 25 anni, ci racconta la sua storia unica con il club del Principato e i retroscena della creazione della filiale di Londra, lanciata la scorsa estate.

Quali sono stati gli elementi che hanno motivato la creazione della filiale di Londra?

Sono originario di Monaco e quando mi sono trasferito a Londra, mi sono anche allontanato dallo Stadio Louis II. È una città con una grande comunità di francesi e quindi potenzialmente tifosa del Monaco. Ci sono tifosi del Paris Saint-Germain e dell’Olympique Lyonnais, oltre che del Real Madrid e della Juventus… È la capitale mondiale del calcio! Quando ho parlato con il Monaco Supporters’ Club, si sono dimostrati molto aperti a questo progetto e mi hanno confermato che molti dei loro membri vivono già qui.

Quanti sono i soci della filiale? Da dove vengono?

Al momento siamo una quindicina. Il fatto che il club non sia ancora andato in trasferta a Londra in questa stagione non aiuta. Tra i nostri membri c’è un tifoso di Scunthorpe, nel nord dell’Inghilterra, un altro che vive in Galles, oltre a sostenitori della regione di Parigi e di Lione. Il nome della nostra comunità è Munegu London, ma i nostri membri provengono da tutto il Regno Unito.

A lungo termine, il nostro obiettivo è quello di far crescere il gruppo in una comunità dinamica, capace di incontrarsi nei pub o di viaggiare insieme, sia per il campionato che per le coppe europee. La nostra sezione è ancora giovane, ma ha un grande potenziale. Alcuni esistono da quindici o addirittura vent’anni e contano centinaia di membri. Spero che nei prossimi anni anche noi riusciremo a espandere la nostra base di tifosi.

Come viene percepito il club oltremanica? Che posto occupa nella mente dei britannici?

A parte il club, sono i nomi che risuonano nella mente della gente: Paul Pogba, Radamel Falcao, Kylian Mbappé… Sono questi giocatori che vengono in mente ancor prima del club stesso. Direi che l’AS Monaco ha una reputazione modesta, ma alcuni individui contribuiscono alla sua influenza internazionale. Giocatori come Bernardo Silva, ora al Manchester City, oppure Fabinho, che ha giocato nel Liverpool, contribuiscono a questa immagine positiva. A Londra è raro sentire critiche ai club, cosa più comune in Francia. La cultura calcistica inglese si basa sul dialogo e sul rispetto.

Il parco visitatori dell’ASM colmo in occasione della partita dell’Arsenal nel dicembre 2024 © AS Monaco

Quali operazioni sono state messe in atto dalla creazione della filiale?

Abbiamo fatto la nostra prima sciarpa. Per quanto riguarda le canzoni, ho già qualche idea, ma nulla è ancora deciso. Il mio obiettivo è quello di organizzare una grande uscita per l’ultima partita della stagione allo Stadio Louis-II, contro il Lille, la partita che riunisce le diverse sezioni. Mi piacerebbe molto riunire tutti per andare a Monaco, un posto che conosco molto bene”.

La sciarpa del club londinese © Florian Vietti

A quando risalgono i suoi primi ricordi con l’AS Monaco?

La mia prima partita è stata contro il Tolosa in casa nel 2006-2007. Era il mio primo anno allo stadio. Avevo assistito anche alla partita contro il Le Mans, in cui ha segnato il centrocampista ivoriano Yaya Touré. Sono stato abbonato dal 2007 al 2014.

Lei è nato a Monaco. Quali sono i suoi legami con il Principato?

In effetti ho frequentato il centro di formazione del club, prima a livello di U17 e poi di U19, sotto la guida di Frédéric Barilaro, l’attuale allenatore. Ho avuto la fortuna di essere sia un tifoso fin da bambino che un giocatore di buon livello del club. Ho anche avuto l’opportunità di allenarmi alcune volte con le riserve e con la squadra professionistica durante la stagione dell’ultimo titolo di campioni, nel 2016-2017.

Quali sono le sue impressioni sull’inizio di stagione dell’ASM?

La stagione attuale somiglia un po’ alle tre precedenti. La differenza è che prima le finivamo bene, mentre oggi è piuttosto il contrario. Credo che il cambio di allenatore sia legato a questo: quando i giocatori non sono più ricettivi alle parole dell’allenatore, bisogna saper voltare pagina. Il club lo ha capito. Alcuni giocatori non erano più in grado di progredire. Il nuovo allenatore è ancora poco conosciuto dal grande pubblico; quindi, bisognerà vedere cosa riuscirà a concretizzare. Mi piacerebbe che gli allenatori restassero per tre, quattro o addirittura cinque stagioni. Gli ultimi non sono durati più di due anni. Abbiamo bisogno di stabilità, soprattutto per i nostri giovani giocatori.

Avete scambi con le altre sezioni?

Come presidenti di sezione, abbiamo un gruppo di discussione che ci permette di parlare di questioni amministrative. È uno spazio organizzativo in cui tutti possono esprimere la propria opinione. Parlo regolarmente anche con amici tifosi dell’AS Monaco.

Qual è la sua opinione sui futuri posti a sedere allo Stade Louis-II?

È un’ottima notizia. Inoltre, si tratta di un vero e proprio ringiovanimento dello stadio, che ne aveva davvero bisogno. Recentemente ho parlato con un tifoso della Juventus, che conosce bene il club, e mi ha detto che non capiva perché i sedili fossero gialli. È stata una decisione del governo monegasco, che ha ascoltato la richiesta dei tifosi. Non vedo l’ora di vedere il nuovo stadio una volta ristrutturato.