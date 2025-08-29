“L’AS Monaco nel cuore”: Sandra Petit, segretario generale del Club dei tifosi del Monaco

Con la serie “L’AS Monaco nel cuore”, Monaco Tribune dà la parola ai fedeli sostenitori dell’ASM. Questa volta abbiamo incontrato Sandra Petit, segretario generale del Club dei tifosi del Monaco.

Figlia di Jean Petit – leggenda dell’ASM con cui ha vinto due campionati francesi (1977-1978; 1981-1982) e una Coppa di Francia (1979-1980) – oggi Sandra Petit si impegna per “trasmettere tutto l’amore” che suo padre aveva per il club.

Suo padre ha avuto un ruolo importante nella nascita del suo amore per l’AS Monaco, non è vero?

In effetti, è un affare di famiglia. Possiamo dire che non avevo scelta (ride). Ci sono nata. Mio padre non ha mai cambiato squadra, ne aveva solo una, nella vita e nel cuore: l’AS Monaco. Io e i miei due fratelli abbiamo trascorso tutta la vita lì, seguendo nostro padre. Ci siamo appassionati ai colori che difendeva con orgoglio e oggi portiamo avanti l’eredità che ci ha lasciato […] Sono cresciuta a Monaco, ho costruito la mia vita qui e non mi vedo in nessun altro posto.

Qual è il suo primo ricordo dell’AS Monaco?

Quando ero bambina, andavamo a vedere mio padre giocare al vecchio Stadio Louis-II, l’atmosfera era più intima. A quei tempi gli allenamenti si svolgevano su questo campo a Èze. Ci portava in macchina, salivamo e andavamo a giocare dalla nostra parte, con i giocatori che si allenavano lì vicino. Sono ricordi molto vividi.

Sandra Petit e suo padre, Jean Petit © Sandra Petit

In cosa consiste il suo ruolo di Segretario generale del Club dei tifosi del Monaco?

Al Club dei tifosi siamo tutti volontari, non ci sono dipendenti stipendiati. Io ho diverse mansioni. Mi occupo delle iscrizioni, della posta e dell’amministrazione delle filiali. Abbiamo ufficialmente 18 sedi in tutto il mondo, tra cui una a New York e una che sta per nascere a Roma. Mi occupo anche delle e-mail e dei biglietti per le partite in casa, e sono in contatto con il referente dei tifosi del club per organizzare le trasferte e le partite fuori casa. L’anno scorso abbiamo avuto 1.632 biglietti, quindi un sacco di lavoro.

Cosa l’ha spinta a prendere parte a questa avventura?

Inizialmente è stato Emmanuel Brusa, un amico che fa parte del club dei tifosi, a chiedermi se fossi interessata a entrare nel Consiglio di Amministrazione per occuparmi della segreteria. Ne ho parlato con Norbert Siri e da allora ho preso la palla al balzo e non sono più andata via.

Più in generale, qual è la missione del Club oggi e qual è il suo ruolo in relazione ai tifosi e al club?

Semplificare la vita ai tifosi, in modo che possano essere sicuri di ottenere un biglietto per la trasferta, ad esempio. Sappiamo che ci sono stadi come Lens, Parigi, Marsiglia e Nizza, dove le tribune si esauriscono rapidamente. I tifosi tesserati troveranno sempre un posto perché hanno accesso alla prevendita. L’obiettivo è quindi quello di fare da tramite tra loro e l’AS Monaco. Se i 1.632 tifosi tesserati inviassero un’e-mail direttamente al club, la cosa sarebbe complicata.

© Club dei tifosi del Monaco

Qual è il suo ricordo più bello da tifosa dell’ASM? E la trasferta più memorabile?

Non è facile scegliere, ce ne sono così tanti (ride). L’anno scorso abbiamo disputato una grande stagione, arrivando secondi e giocando in Champions League. Anche se a volte pensiamo che avremmo potuto fare di più e che stiamo attraversando momenti più complicati, stiamo vivendo tante cose belle. Forse sceglierei il nostro ultimo titolo di Campioni di Francia (2016-2017). Avevamo una grande squadra ed è stato un incredibile momento di festa.

Le trasferte più memorabili per me sono quelle vicino casa, per esempio a Nizza e a Marsiglia. La posta in gioco è sempre alta, perché bisogna assolutamente vincere, e sono momenti un po’ atipici con molta adrenalina. In tempi più recenti, direi Bologna e Milano (ndr: durante la campagna di LDC 2024-2025). Milano è stato incredibile, e lo stadio (San Siro, ndr) dovreste proprio vederlo. Avevamo quattro pullman del Club in partenza da Monaco.

C’è stato anche l’anno della trasferta a Dortmund. Non è un ricordo molto felice (ndr: l’11 aprile 2017 un attentato ha preso di mira il pullman dei giocatori del Borussia Dortmund. Un agente di polizia e un giocatore del BVB rimasero feriti e la partita fu rinviata al giorno successivo). È stato complicato ed emotivamente strano. Alcune persone volevano restare, altre volevano andarsene. Non avevo mai vissuto un’esperienza simile.

Chi è il suo giocatore preferito di tutti i tempi? E perché?

Ho molti giocatori preferiti, soprattutto ex giocatori, perché ho un rapporto speciale con loro. Ovviamente dico mio padre. Poi Jean-Luc Ettori, Alfred Vitalis, Delio Onnis. Uomini che mi hanno segnato perché sono cresciuta con loro e sono un po’ come una figlia. Al momento sto scoprendo Paul Pogba. Avevo qualche remora nei suoi confronti, ma alla fine mi sembra un ragazzo in gamba.

Da sinistra a destra: Delio Onnis, Alfred Vitalis e Jean Petit © Sandra Petit

Nonostante le ultime vicende, Wissam Ben Yedder mi piaceva molto. Occupa ancora un posto molto importante nel mio cuore, ed è sempre stato molto rispettoso e amichevole con il Club dei tifosi e con me.

E nella rosa attuale, quale giocatore attira di più la sua attenzione?

Il nostro capitano, Denis Zakaria. Abbiamo lottato duramente con il nostro comunicato perché non volevamo che se ne andasse. È un buon giocatore che fa molto bene alla squadra e allo spogliatoio. Il suo posto è con noi e siamo molto felici di averlo.

Quali sono gli acquisti estivi che la entusiasmano di più?

Probabilmente direi più Paul Pogba, per la sua esperienza e il suo modo di essere. Ma anche Eric Dier, Ansu Fati e Lucas Hradecky meritano una menzione. Siamo molto soddisfatti di questi arrivi e vedremo cosa succederà negli ultimi giorni di agosto.

Cosa si aspetta da questa stagione? Quali obiettivi spera che la squadra raggiunga?

Un podio in campionato, non vedo ragioni per cui non possa arrivarci. Perché non vincere anche la Coppa di Francia? È da un po’ che non succede e sarebbe bello. Per quanto riguarda la Champions League, è sempre complicato, ma vorrei che arrivasse il più lontano possibile. Abbiamo già ottenuto più di quanto abbiamo fatto l’anno scorso (ndr: l’ASM è stato eliminato agli ottavi di finale dal Benfica Lisbona).

Qual è il suo sogno più grande da tifosa dell’ASM?

Vincere la Champions League! Sono una persona molto ottimista che crede in molte cose (ride).

Il calcio è cambiato molto negli ultimi anni: qual è secondo lei il ruolo dei tifosi nel gioco moderno?

È complicato. Anche se si spera di avere un certo peso, è difficile quando ci sono in gioco dei soldi, non ci illudiamo. Penso che siamo qui per aiutare i giocatori a dare il massimo. Dobbiamo incoraggiarli, andare a vederli, cantare e sostenerli davvero. Penso che questo sia il nostro compito. I giocatori vanno e vengono, così come i proprietari. Ma il tifoso resta sempre.

Il Club funge da anello di congiunzione tra la squadra e i suoi tifosi: quali sono oggi le principali sfide per mantenere e sviluppare questa passione nel Principato e oltre?

Al Monaco ci troviamo bene. Il club si prende cura dei suoi sostenitori, è molto attento alle nostre richieste e ci coinvolge sempre. Abbiamo incontri regolari per discutere di qualsiasi novità, come la campagna abbonamenti o i lavori di costruzione.

Il Club dei tifosi ha diverse sedi in Francia e nel mondo, tra cui quella di Allobroges © Club des Supporters de Monaco

La squadra attira un pubblico internazionale, ma mantiene una forte identità locale: come si conciliano queste due realtà?

Molte persone prendono la tessera e si abbonano, perché per loro è importante. Abbiamo quelle che chiamiamo “partite in onda”. Spesso si tratta di partite in trasferta, ma offriamo anche qualcosa per quelle a Monaco. Tutti i tifosi sono importanti, che vivano qui o molto lontano. Per noi è più facile incontrare le persone del posto, ma per l’Ufficio di presidenza tutti sono importanti.

Se dovesse descrivere l’AS Monaco in tre parole, quali sarebbero?

Direi efficiente, attento ed efficace.

Cosa vorrebbe trasmettere alle nuove generazioni di tifosi monegaschi?

Abbiamo la fortuna di avere nonni e genitori. Anche se c’è il calcio d’affari, noi siamo ancora un club familiare in termini di tifosi. Lo vedo per esempio quando le persone vengono a ritirare le tessere, mi dicono “È nata mia nipote” o “È nato mio nipote”, poi prendono una tessera anche per loro e li portano con sé alle partite. Il primo acquisto è la maglietta, il piatto o il pallone. Non mi preoccupo molto del passaggio alla generazione successiva. I bambini sono immersi nel gioco, amano il Rouge et Blanc e la squadra.