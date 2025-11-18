L’impressionante record mondiale detenuto da Julien Bouron, grande tifoso dell’AS Monaco

Innamoratosi del club fin dalla tenera età, il 31enne originario di un piccolo villaggio della Borgogna tra Digione e Auxerre ci racconta, in esclusiva per Monaco Tribune, la sua passione per le maglie del Monaco.

Di solito, il Performance Centre di La Turbie vede i giocatori dell’AS Monaco sul campo di allenamento per preparare le partite. Un mese fa, le maglie del club hanno occupato il campo. Questi pezzi unici da collezione ripercorrono la storia del club del Principato, dagli anni ’50 a oggi. In totale, ben 1.146 maglie con lo stemma dell’ASM, dalla più antica alla più recente, sono state approvate dall’ufficiale giudiziario che rappresenta l’SCP Fontaine-Pedroni. Sono tutte di proprietà di Julien Bouron, che condivide la sua ossessione, intensa come sempre, di acquisire nuovi oggetti da aggiungere alla sua collezione.

Julien Bouron, un appassionato collezionista © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

“Ripercorrere la storia del club attraverso le sue maglie”

La sua storia d’amore con l’ASM risale all’età di 6 anni, dopo la vittoria del club sull’Auxerre nel marzo 2000, anno in cui il club vinse il suo settimo titolo di campionato francese. Da allora, ogni compleanno gli viene regalata una maglia da casa e ogni Natale una da trasferta. All’età di 12 anni ha ricevuto la prima, quella indossata in Coppa dei Campioni dall’ex centrocampista argentino Lucas Bernardi. “È stato il giorno più felice della mia vita“, ricorda mentre era in vacanza nella regione con i genitori.

Julien Bouron non dà nessuna importanza alla situazione sportiva del Monaco. Per lui la motivazione è un’altra. “Parto dall’idea che la storia di un club non è fatta solo di bei momenti. È un po’ come una storia d’amore. A volte ci sono alti e bassi. Anche gli anni bui fanno parte della storia. Raccolgo le maglie del club sia quando era in fondo alla Ligue 2 (equivalente della serie B italiana) che quando ha giocato la finale di Coppa dei campioni. L’obiettivo è quello di ripercorrere la storia del club attraverso le sue maglie“, spiega.

Grazie alla sua vasta rete di contatti, Julien Bouron è sempre alla ricerca del gioiello raro su Internet. Per fare la sua selezione, si basa su un modello o su una floccaggio particolare. Vivendo in campagna, conserva i suoi oggetti da collezione in una stanza di 30 m². Circa il 95% delle maglie fa parte del suo catalogo, mentre il restante 5% lo usa come merce di scambio per acquistare quelle che gli mancano.

“La diagonale, il marchio ASM”

Tra le maglie per lui importanti, Julien non nasconde di preferire quelle disegnate dal marchio americano con la virgola alla fine degli anni ’80, “con strisce brillanti“. Ma ciò che lo attrae innegabilmente è la mitica diagonale, disegnata dalla Principessa Grace nei primi anni ’60. “È molto simbolica. È il marchio di fabbrica dell’ASM. Ogni anno, quando esce la maglia, sento spesso dire che è identica a quella della stagione precedente. Al contrario, è ciò che ci dà la nostra identità e penso che sia una componente molto forte“, afferma.

© Stéphane Renaux – Monaco Tribune © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Per ottenere i preziosi pass, Julien Bouron si reca raramente negli stadi e preferisce sfruttare la sua popolarità sui social network, dove riceve regolarmente offerte. Gli è già successo lo scorso anno di acquistato a peso d’oro la casacca a righe indossata dall’ASM negli anni ’50. Pur possedendo così tanti oggetti, il collezionista è molto interessato alla storia del club biancorosso e confida che i suoi idoli erano Henri Biancheri e Jean Petit, ex glorie che non ha mai visto giocare ma con cui si identifica. Inoltre, il difensore Gaël Givet, figura chiave degli anni 2000, è il giocatore con il maggior numero d’impressioni sulle maglie. Secondo lui, si tratta di un puro caso.

© AS Monaco

L’uomo non si stanca mai di ampliare la sua gamma di maglie, delle quali sa per ciascuna di loro la partita e a quale anno corrispondono. Ma dice che non si separerà mai da “quella con le strisce e la finale di Champions League“. Ora che è l’unico detentore di questo record, Julien Bouron ha superato Florian Thürler, un tifoso del Liverpool che ha esposto le sue 1.048 maglie in Svizzera lo scorso agosto. “Non mancherò di mandargli un messaggio“, scherza.

La maglia a righe degli anni ’50 © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Da notare che il club ha reagito tramite la sua vice direttrice generale Olga Dementeva: “Siamo lieti di aver potuto sostenere l’iniziativa di Julien, il cui obiettivo è condividere la sua passione attraverso la sua collezione. Al di là della sfida che si è posto con il record, questa presentazione offre l’opportunità di viaggiare indietro nel tempo e di rivivere la ricca storia dell’AS Monaco“.