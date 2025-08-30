Всем сердцем – с «Монако»: Сандра Пети, генеральный секретарь Клуба болельщиков «Монако»

Monaco Tribune предоставляет слово верным болельщикам ФК «Монако» в рубрике «Всем сердцем – с «Монако»». В этот раз мы встретились с Сандрой Пети, генеральным секретарем Клуба болельщиков «Монако» (CSM).

Дочь Жана Пети – легендарного игрока ФК «Монако», с которым он, в частности, завоевал два титула чемпиона Франции (1977-1978 и 1981-1982) и Кубок Франции (1979-1980) – Сандра Пети сегодня работает с желанием «передать всю любовь» её отца к клубу.

Полагаем, что Жан Пети сыграл важную роль в зарождении вашей любви к ФК «Монако»?

Да, это семейное. Скажем так, у меня не было выбора (смеётся). Я с этим родилась, мой отец никогда не менял клубы, в его жизни и в его сердце был только один клуб – ФК «Монако». Мы с двумя моими братьями были погружены в эту культуру всю свою жизнь, следуя примеру отца. Мы прониклись страстью к цветам, которые он защищал, и сегодня мы увековечиваем частичку наследия, которое он нам оставил […] Я выросла в Монако, построила здесь свою жизнь и не представляю себя в другом месте.

Какое ваше первое воспоминание, связанное с ФК «Монако»?

В детстве мы ходили на матчи отца на старом стадионе «Луи-II», там чувствовалась настоящая близость. В то время тренировки проходили на поле в Эзе. Он отвозил нас на своей машине, мы садились и ехали играть сами, а игроки тренировались неподалёку. Это довольно сильные воспоминания.

Сандра Пети и её отец Жан Пети © Сандра Пети (Sandra Petit)

Вы – генеральный секретарь Клуба болельщиков «Монако». В чём заключается ваша работа?

В CSM мы все волонтёры, у нас нет сотрудников. У меня много работы. Я занимаюсь членством, почтой и администрированием филиалов. Официально в мире их 18, включая один в Нью-Йорке и один, который скоро будет создан в Риме. Я также отвечаю за электронную почту, билеты на домашние матчи и поддерживаю связь с клубным координатором работы с болельщиками для организации поездок и выездных матчей. В прошлом году у нас было 1 632 члена, а это большой объём работы.

Что побудило вас вступить в клуб?

Первоначально Эмманюэль Бруса, мой друг, член клуба болельщиков, спросил меня, не хотела ли бы я присоединиться к Бюро и заняться секретариатом. Я поговорила об этом с Норбером Сири, и с тех пор я заразилась этим делом и осталась.

В более широком смысле, какова сегодня миссия CSM и его роль в отношениях с болельщиками и клубом?

Облегчить жизнь болельщикам, например, чтобы они всегда наверняка имели места на выездах. Мы знаем, что трибуны некоторых стадионов, например, в Лансе, Париже, Марселе и Ницце быстро заполняются. Что бы ни случилось, болельщики, имеющие членский билет, всегда получат места, поскольку у них есть доступ к предварительной продаже. Цель в том, чтобы стать эстафетной палочкой между ними и ФК «Монако». Если 1 632 болельщика с членскими билетами отправляют электронные письма в клуб, ситуация усложняется.

© Клуб болельщиков «Монако»

Какое ваше самое яркое воспоминание как болельщицы «Монако»? И какое ваше самое памятное путешествие?

Выбрать непросто, их много (смеётся). В прошлом году мы всё-таки провели отличный сезон, заняв второе место, выступали в Лиге чемпионов. Даже если мы иногда говорим себе, что могли бы добиться большего и что мы переживаем более сложные времена, мы видели так много прекрасного! Я бы, пожалуй, выбрала наш последний титул чемпиона Франции (2016-2017 гг.). У нас была замечательная команда, и это был большой праздник.

Поездки, которые мне нравятся больше всего, – это те, которые ближе всего к нам: в Ниццу и Марсель. Ставки всегда высоки, нужно обязательно побеждать, это очень необычные переживания, с большим количеством адреналина. Из выездных матчей, которые были в последнее время, я бы назвала Болонью и Милан (прим. ред. в сезоне Лиги чемпионов 2024-2025). В Милане было невероятно, а этот стадион (прим. ред. «Джузеппе Меацца») обязательно нужно видеть. Из CSM отправился на четырех автобусах.

У нас также была поездка в Дортмунд. Это не очень радостное воспоминание (прим. ред. 11 апреля 2017 года на автобус с игроками «Боруссии Дортмунд» было совершено нападение). Полицейский и игрок «Боруссии» получили ранения, и матч был перенесен на следующий день. Это было сложно и странно в эмоциональном плане. Некоторые хотели остаться, другие предпочли уехать. Я никогда не испытывала ничего подобного.

Кто ваш любимый игрок всех времен? И почему?

У меня много любимых игроков среди бывших членов команды, потому что у меня с ними особые отношения. Конечно, я назову моего отца. А еще Жан-Люк Эттори, Альфред Виталис, Делио Оннис. Мужчины, которые оставили повлияли на меня, потому что я выросла вместе с ними, и я отчасти их дочь. Сейчас я открываю для себя Поля Погба. У меня были некоторые опасения, но в итоге он оказался хорошим парнем.

Слева направо: Делио Оннис, Альфред Виталис и Жан Пети © Сандра Пети (Sandra Petit)

Несмотря на все его истории, мне очень нравился Виссам Бен-Йеддер. Он занимает важное место в моём сердце, он всегда был очень уважителен и дружелюбен к Клубу болельщиков и ко мне.

А в нынешнем составе какой игрок особенно привлекает ваше внимание?

Наш капитан Дени Закария. Мы боролись за него, выпустив наше коммюнике, потому что не хотели, чтобы он уходил. Он хороший игрок, приносит много пользы команде на поле и в раздевалке. Он действительно нашел своё место у нас, и мы очень рады, что он с нами.

Кто из летних новобранцев вам нравится больше всего?

Возможно, я бы особо выделила Поля Погба, учитывая его опыт и личность. Однако следует также упомянуть Эрика Дайера, Ансу Фати и Лукаша Градецкого. Мы очень рады этим новобранцам, и посмотрим, как они себя проявят в конце августа.

Чего вы ожидаете от этого сезона? Каких целей, по-вашему, достигнет клуб?

Пьедестал почёта в чемпионате. Нет причин, чтобы мы не смогли его добиться. Почему бы не выиграть и Кубок Франции? Последний раз это было давно, и это было бы хорошо. Что касается Лиги чемпионов, то это всегда сложно, но мы должны пройти как можно дальше. Дальше, чем в прошлом году (прим. ред. «Монако» выбыл в 1/16 финала, проиграв лиссабонской «Бенфике»).

Какая ваша заветная мечта как у болельщицы «Монако»?

Почему бы не выиграть Лигу чемпионов! Я очень оптимистичный человек и верю во многое (смеётся).

Футбол сильно изменился за последние годы: как вы видите роль болельщиков в этом современном футболе?

Все сложно. Даже если мы надеемся обрести вес, это трудно, когда на кону деньги, мы не должны обманывать себя. Я думаю, что наша цель – помочь игрокам превзойти самих себя. Мы должны их поддерживать, ходить на их матчи, петь, по-настоящему стоять за них стеной. По моему мнению, наше место – примерно на этом уровне. Игроки приходят и уходят, то же самое касается и владельцев, а болельщики остаются.

CSM играет роль связующего звена между клубом и его фанатами. Какие основные проблемы вы испытываете сегодня в поддержании и развитии этой страсти в Княжестве и за его пределами?

В Монако мы живем хорошо. Клуб очень заботится о своих болельщиках, очень внимательно прислушивается к их просьбам и активно привлекает нас к своей работе. Мы регулярно встречаемся, чтобы обсудить любые события, такие как приобретение абонементов или ремонтные работы.

CSM имеет несколько филиалов во Франции и по всему миру, включая отделение Allobroges © Клуб болельщиков «Монако»

Клуб привлекает международную аудиторию, но при этом сохраняет сильную локальную идентичность. Как совместить эти две реальности?

У нас много болельщиков, которые продляют членские билеты и абонементы, потому что это важно для них. У нас есть так называемые антенные матчи. Мы обычно говорим, что это выездные матчи, но мы также предлагаем кое-что и тем, кто находится в Монако. Все болельщики важны, независимо от того, находятся ли они здесь или далеко. Нам легче общаться с местными болельщиками, но для Бюро важны все.

Если бы вам пришлось описать ФК «Монако» тремя словами, какие бы вы выбрали?

Я бы сказала, результативный, внимательный и действенный.

Что бы вы хотели передать молодому поколению болельщиков «Монако»?

Нам повезло, что у нас есть и бабушки, и дедушки, и родители. Несмотря на то, что существует футбольный бизнес, на уровне болельщиков мы по-прежнему ориентированы на семью. Я это вижу: когда люди приходят за членскими билетами, они мне говорят: «У меня родилась внучка!» или «У меня родился внук!», поэтому они берут для них членские билеты и приходят с ними на матчи. Первая покупка – это маленькая футболка, тарелка или маленький мяч. Я действительно не беспокоюсь о передаче нашего увлечения новым поколениям. Дети с головой погружаются в это, любят «красно-белых» и их команду.