Всем сердцем – с «Монако»: Флориан Вьетти, директор филиала Ассоциации болельщиков футбольного клуба ФК «Монако» в Лондоне

Monaco Tribune предоставляет слово верным болельщикам ФК «Монако» в рубрике «Всем сердцем – с «Монако»». Встреча с Флорианом Виетти, руководителем филиала Клуба болельщиков «Монако» (CSM) в столице Великобритании.

Флориан Вьетти (25 лет) — ярый болельщик ФК «Монако» с самой юности, рассказывает уникальные закулисные подробности истории создания лондонского филиала ассоциации болельщиков, открытие которого состоялось прошлым летом.

Что послужило толчком к созданию филиала ассоциации в Лондоне?

Я родом из Монако, и поскольку я переехал в Лондон, сейчас у меня нет возможности приходить на стадион Луи II. В Лондоне многочисленная французская община, а значит, здесь можно найти болельщиков ФК «Монако». Здесь можно найти болельщиков парижского ФК «Пари Сен-Жермен» (Paris Saint-Germain), лионского ФК «Олимпик Лион» (Olympique Lyonnais), мадридского ФК «Реал Мадрид» (Real Madrid), итальянского ФК «Ювентус» (Juventus) и многих других клубов. Лондон — мировая столица футбола! Когда я общался с представителями Ассоциации болельщиков ФК «Монако», они были очень заинтересованы в этом проекте и подтвердили, что многие её участники уже живут в этом городе.

Сколько участников насчитывает лондонский филиал ассоциации болельщиков? Каким образом Вы находите друг друга?

На данный момент нас около пятнадцати человек. Огорчает, что в этом сезоне наша команда ассоциации болельщиков ещё не выезжала в Лондон. Один из участников нашего филиала в Лондоне живёт в городе Сканторп на севере Англии, и ещё один в Уэльсе, а также есть болельщики из Парижского региона и из Лиона. Наше сообщество называется Munegu London, но наши участники приезжают со всей Великобритании.

В долгосрочной перспективе мы планируем расширить число участников филиала, чтобы сделать его динамичным сообществом. Они смогут встречаться в пабах или путешествовать вместе, посещая различные чемпионаты и европейские кубки. Наш филиал только недавно открылся, но у него большой потенциал. Некоторые такие филиалы существуют уже 15-20 лет, и насчитывают сотни участников. Надеюсь, что в течение следующих нескольких лет мы тоже сможем увеличить число фанатов.

Как воспринимают Ваш клуб по ту сторону залива Ла-Манш? Что о нём думают британцы?

Прежде всего, в уме всплывают следующие имена: Поль Погба, Радамель Фалькао, Килиан Мбаппе. Это игроки, имена которых приходят на ум ещё до того, как произносится название футбольного клуба, за который они играют. Я бы сказал, что участники Ассоциации болельщиков ФК «Монако» имеет скромную репутацию, однако некоторые личности вносят свой вклад в её международную известность. Позитивный имидж ассоциации поддерживают такие футболисты, как Бернарду Сильва, в настоящее время играющий за ФК «Манчестер Сити» (Manchester City), и Энрике Фабиньо, игравший за ФК «Ливерпуль» (Liverpool). В Лондоне редко можно услышать критику в адрес какого-либо футбольного клуба, однако во Франции это более распространено. Культура английской культуры болельщиков футбольных клубов основана на обмене мнениями и взаимоуважении.

Во время матча с ФК «Арсеналом» (Arsenal) в декабре 2024 года сектор трибун, выделенный для участников ассоциации был заполнен © ФК «Монако»

Какие меры были предприняты с момента основания этого филиала?

Мы сделали наш первый шарф болельщика. У меня уже есть несколько идей для речёвок для болельщиков, однако мы пока не определились ни с чем окончательно. Моя цель — организовать замечательную поездку на последний матч сезона на стадионе Луи II против команды ФК «Лиль» (Lille), на который приедут представители разных филиалов ассоциации. Мне бы очень хотелось собрать всех вместе и поехать в Монако, хорошо знакомый мне регион.

Шарф болельщика лондонского филиала Ассоциации болельщиков ФК «Монако» © Флориан Вьетти

К какому времени относятся Ваши самые ранние воспоминания, связанные с ФК «Монако»?

Первый матч, который приходит на ум, состоялся в сезоне 2006-2007. Команда ФК «Монако» играла у себя дома против команды ФК «Тулуз» (Toulouse). Это был мой первый год на стадионе в качестве болельщика. Я также присутствовал на матче против команды ФК «Ман» (Mans), на котором забил гол полузащитник Яя Туре из Кот-д’Ивуара. Я состоял в клубе болельщиков в период с 2007 по 2014 годы.

Вы родились в Монако. Расскажите о Ваших связях с футбольным клубом Монако.

Я действительно был в составе тренировочного центра футбольного клуба на юношеских чемпионатах Европы U17 и U19, по указанию Фредерика Бариларо, нынешнего тренера футбольного клуба. Мне повезло с детства быть болельщиком, а также игроком хорошего уровня в этом клубе. У меня даже была возможность несколько раз потренироваться с резервной и профессиональной командами в сезоне матчей за последний чемпионский титул 2016-2017.

Каковы Ваши впечатления от начала сезона?

Текущий сезон во многом похож на предыдущие три. Разница в том, что раньше их заканчивали как следует, а теперь всё происходит наоборот. Я считаю, что смена тренера связана именно с этим. Если игроки перестают слушать тренера, нужно уметь перевернуть страницу. Наш клуб это понял. Некоторые футболисты больше не могли прогрессировать в своих навыках. Новый тренер пока малоизвестен широкой публике. Посмотрим, что он сможет привнести в команду. Я хотел бы, чтобы тренеры команд оставались на своих местах в течение трёх, четырёх или даже пяти сезонов. Последние тренеры продержались не более двух лет. Нам нужна стабильность, особенно для наших молодых футболистов.

Налажен ли у Вас обмен с другими филиалами ассоциации болельщиков?

Как президент этого филиала, я создал дискуссионную группу для обмена информацией по организационным вопросам. Здесь каждый может высказать своё личное мнение по любому вопросу. Также я регулярно обмениваюсь сообщениями с друзьями, которые поддерживают Ассоциацию болельщиков ФК «Монако».

Что Вы думаете о новых трибунах на стадионе Луи II?

Это отличные новости! Кроме того, это настоящее обновление стадиона, которое было действительно необходимым. Недавно я разговаривал с участником клуба болельщиков ФК «Ювентус», который хорошо знает ФК «Монако». Он сказал мне, что не понимает, почему наши сиденья на стадионе окрашены в жёлтый цвет. Такое решение приняла администрация ФК «Монако», прислушавшись к просьбам своих болельщиков. Я с нетерпением жду возможности посетить этот стадион, как только работы по его обновлению будут завершены.