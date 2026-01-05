Immagini: Fernando Alonso riceve la sua nuova Aston Martin a Monaco e amplia una collezione leggendaria

La consegna dell'auto è avvenuta davanti alla concessionaria locale © Aston Martin Monaco

Pochi giorni prima di Natale, il due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso ha ricevuto a Monaco la sua nuovissima Aston Martin DBX S, un SUV di lusso ultra potente.

Questo prestigioso veicolo si aggiunge a una collezione già molto apprezzata e simboleggia l’amore del pilota per le auto d’eccezione, ricordando al contempo la sua eredità unica nella storia dell’automobilismo.

Monaco all’insegna del lusso automobilistico per Fernando Alonso

L’evento si è tenuto poco prima delle festività natalizie: il pilota spagnolo si è recato presso Aston Martin Monaco per ritirare la sua nuovissima DBX S, un SUV di alta gamma con oltre 727 cavalli sotto il cofano e prestazioni paragonabili a quelle di una supercar.

Leggermente colorato di blu oltremare, il veicolo è stato immortalato insieme ad Alonso davanti alla concessionaria locale, in una scena che non ha mancato di suscitare l’interesse degli appassionati di automobili. Fedele al suo temperamento, il campione ha semplicemente definito questo momento “eccezionale” sui social network.

Una collezione già prestigiosa

Questa nuova DBX S si aggiunge a un garage già ben fornito: l’esperto pilota 44enne, che è entrato a far parte della scuderia britannica Aston Martin nel 2023, possiede infatti un’Aston Martin Valiant in edizione limitata e diverse altre supercar rare che testimoniano il suo gusto per le auto d’eccezione.

Alonso non si limita alle auto da strada, ma ha anche costituito una collezione storica che ripercorre tutta la sua carriera sportiva. Ogni monoscocca di F1 che ha guidato, dai suoi esordi nel karting fino ai titoli mondiali con la Renault nel 2005 e nel 2006, trova posto in uno spazio dedicato.

Situato a Llanera, nelle Asturie, in Spagna, il Museo y Circuito Fernando Alonso offre un’immersione totale nell’universo del pilota: oltre 400 pezzi, auto, kart, tute, caschi e trofei sono esposti al suo interno.

Il complesso comprende anche un circuito di karting omologato e strutture dedicate agli sport motoristici, a testimonianza dell’impegno di Alonso per le discipline che ama fin dall’infanzia.