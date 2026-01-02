En images : Fernando Alonso reçoit sa nouvelle Aston Martin à Monaco et agrandit une collection légendaire

La remise de la voiture a eu lieu devant la concession locale © Aston Martin Monaco

Quelques jours avant Noël, le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso a réceptionné à Monaco sa toute nouvelle Aston Martin DBX S, un SUV de luxe ultra-puissant.

Ce véhicule prestigieux vient s’ajouter à une collection déjà très prisée et symbolise l’amour du pilote pour les voitures d’exception, tout en rappelant son héritage unique dans l’histoire du sport automobile.

Monaco sous le signe du luxe automobile pour Fernando Alonso

L’événement s’est tenu juste avant les fêtes : le pilote espagnol s’est rendu chez Aston Martin Monaco pour réceptionner son tout nouveau DBX S, un SUV haut de gamme affichant plus de 727 chevaux sous le capot et des performances comparables à celles d’une supercar.

Légèrement teinté d’ultramarine, le véhicule a été immortalisé aux côtés d’Alonso devant la concession locale, dans une scène qui n’a pas manqué de faire réagir les passionnés d’automobile. Fidèle à son tempérament, le champion a simplement qualifié ce moment d’« Exceptionnel » sur les réseaux sociaux.

Une collection déjà prestigieuse

Ce nouveau DBX S s’ajoute à un garage bien garni : l’expérimenté pilote de 44 ans qui a rejoint l’écurie britannique Aston Martin en 2023 possède notamment une Aston Martin Valiant en édition limitée et plusieurs autres supercars rares qui témoignent de son goût pour les voitures d’exception. En images : Fernando Alonso et Flavio Briatore font sensation à Monaco au volant d’un bolide d’exception

Loin de se cantonner à des voitures de route, Alonso a également constitué une collection historique retraçant toute sa carrière sportive. Chaque monocoque de F1 qu’il a piloté, de ses débuts en karting jusqu’aux titres mondiaux avec Renault en 2005 et 2006, trouve sa place dans un espace dédié.

Situé à Llanera, dans les Asturies, en Espagne, le Museo y Circuito Fernando Alonso propose une immersion totale dans l’univers du pilote : plus de 400 pièces, voitures, karts, combinaisons, casques et trophées y sont exposées.

Le complexe comprend aussi un circuit de karting homologué et des installations dédiées au sport mécanique, reflet de l’engagement d’Alonso pour les disciplines qu’il affectionne depuis l’enfance.