En images : Fernando Alonso et Flavio Briatore font sensation à Monaco au volant d’un bolide d’exception

Dans les rues de la Principauté, le champion automobile espagnol et le conseiller exécutif d’Alpine F1 ne sont pas passés inaperçu en Ford GT Heritage Edition, un modèle loin des Ferrari et Lamborghini habituelles.

Repaire bien connu des supercars les plus exclusives, cette fois-ci, Monaco a été témoin d’un spectacle automobile rarissime. Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, a été aperçu au volant d’une Ford GT Heritage Edition dorée, accompagné de son ancien patron Flavio Briatore. Dans un lieu où les Ferrari, Lamborghini et Bugatti font presque partie du paysage, l’Espagnol a réussi à attirer tous les regards avec ce modèle d’exception.

La scène, capturée et partagée initialement sur Instagram par Fipeux (@fipeux) puis relayée par le média SupercarBlondie, montre les deux hommes profitant d’une virée à bord de ce bijou automobile.

Un hommage motorisé à l’histoire

Cette Ford GT Heritage Edition 2022 n’est pas une supercar ordinaire. Il s’agit d’un vibrant hommage à la mythique victoire de Ford aux 24 Heures de Daytona en 1966, arborant une livrée dorée métallisée particulièrement élégante, agrémentée de bandes noires, d’accents rouges et du légendaire numéro 98.

L’esthétique nostalgique se poursuit avec des jantes de 20 pouces en aluminium forgé, complétant une configuration qui respire le respect de l’héritage sportif du constructeur américain tout en incarnant le luxe contemporain.

Une bête de course homologuée pour la route

Derrière son apparence spectaculaire, la Ford GT Heritage Edition cache un véritable concentré de technologie et de performance. Son moteur V6 biturbo de 3,5 litres développe 660 chevaux et 746 Nm de couple, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe avoisinant les 350 km/h.

Avec de telles caractéristiques, cette supercar offre des performances dignes d’un prototype d’endurance, mais dans un véhicule conçu pour la route.

Une pièce de collection entre bonnes mains

Produite en quantité limitée, cette GT Heritage est devenue un véritable objet de collection dont la valeur dépasse déjà le million d’euros. Rien d’étonnant donc à voir un tel joyau entre les mains de Fernando Alonso, pilote d’exception connu non seulement pour son impressionnante carrière en Formule 1, mais également pour sa passion des voitures d’exception.

