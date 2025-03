Briatore sur Leclerc : « En qualifications, le meilleur sur la grille »

Revenu comme conseiller chez Alpine, l’Italien de 74 ans livre sa vision sans filtre de la F1 dans une interview accordée au Corriere della Sera.

Dans une récente interview au Corriere della Sera, Flavio Briatore révèle ses ambitions pour Alpine après son retour surprise en Formule 1. « Je dois me dépêcher de gagner. J’ai 74 ans et je n’ai pas beaucoup de temps, » confie le résident monégasque, qui vise le titre mondial d’ici 2026-2027.

Briatore explique que son retour s’est fait naturellement : « J’ai appelé Luca De Meo en lui disant : ‘J’ai un peu de temps, si tu veux je peux donner un coup de main.‘ » Il précise qu’il ressent un lien particulier avec cette équipe : « Avec Luciano Benetton, nous avions créé l’usine d’Enstone. Avec cette équipe, nous avons remporté sept championnats du monde avec Schumacher et Alonso. »

Regards sur les pilotes

Concernant Charles Leclerc, Briatore ne tarit pas d’éloges : « Je considère Charles comme l’un des plus rapides, le meilleur en qualifications. » Il critique indirectement la décision de Ferrari d’engager Lewis Hamilton : « Non, je ne l’aurais pas pris. Ferrari avait déjà deux pilotes très forts : Leclerc et Sainz. C’était un beau duo, mais Ferrari a eu d’autres idées. »

Sur Max Verstappen, l’Italien est admiratif : « L’ère de domination est terminée. L’an dernier, c’est lui qui a gagné le titre, il a été incroyable même quand la voiture n’était pas compétitive. Il est capable de magie. »

Sa méthode de management

Briatore dévoile sa philosophie de gestion : « Avec la motivation, tout le monde grandit. J’ai vu des gens arriver à 3 heures du matin pour produire une pièce qui pourrait valoir une position, ils y croient enfin. »

Concernant Jack Doohan, qui débute la saison sous l’ombre de Franco Colapinto recruté comme troisième pilote, Briatore est pragmatique : « Doohan commence, puis nous ferons une révision de notre situation. Les pilotes sont les PDG de l’équipe, ce sont eux qui apportent les résultats. En F1, les bilans se font chaque dimanche. »