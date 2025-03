Briatore su Leclerc: “Charles uno dei più veloci, in qualifica il migliore”

Tornato in Formula 1 come advisor di Alpine, l’imprenditore di 74 anni condivide la sua visione senza filtri sul mondo della F1 in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

In una recente intervista per il Corriere della Sera, Flavio Briatore ha svelato le sue ambizioni per Alpine dopo il suo ritorno a sorpresa in Formula 1. “Devo sbrigarmi a vincere. Ho 74 anni non ho più tanto tempo”, ha confessato il residente monegasco che punta al titolo mondiale entro il 2026-2027.

Briatore spiega che il suo ritorno è nato in modo del tutto naturale: “Ho chiamato Luca De Meo dicendogli: “Ho un po’ di tempo, se vuoi posso dare una mano”. Precisa poi di essere particolarmente legato a questo team: “Con Luciano Benetton avevamo creato la fabbrica ad Enstone […]. Con questa squadra abbiamo vinto sette Mondiali fra Schumacher e Alonso”.

Uno sguardo ai piloti

Briatore tesse poi le lodi di Leclerc: “Charles è uno dei più veloci, in qualifica il migliore”. Critica invece la decisione di Ferrari di prendere Lewis Hamilton: “No, non lo avrei preso. La Ferrari aveva già due piloti molto forti: Leclerc e Sainz. Ma in Ferrari hanno avuto altre idee”.

Su Max Verstappen solo parole di ammirazione: “Sono finiti gli anni in cui dominava. L’anno scorso l’ha vinto lui, è stato incredibile anche quando la macchina non era competitiva. È capace di magie”.

Il suo modello di management

Briatore svela infine la sua filosofia di gestione: “Con la motivazione crescono tutti: ho visto gente arrivare alle 3 del mattino per produrre un pezzo che può valere una posizione, finalmente ci credono”.

Flavio Briatore svela il segreto del suo successo

Per quanto riguarda Jack Doohan, che inizia la stagione con l’ombra di Franco Colapinto ingaggiato come terzo pilota, Briatore dà una risposta pragmatica: “Doohan parte, poi ci sarà una revisione di dove siamo. I piloti sono gli amministratori delegati della squadra, sono coloro che portano i risultati. In F1 i bilanci si fanno ogni domenica”.