En images, les premiers pas de Lewis Hamilton chez Ferrari

C’est officiel, le pilote de Formule 1 et résident monégasque Lewis Hamilton a fait ses premiers pas chez Ferrari, à Maranello, ce lundi 20 janvier. Le britannique rejoint l’écurie italienne aux côtés de Charles Leclerc et les médias présents n’ont pas manqué d’immortaliser ce moment historique avec des photos tout à fait iconiques.

« Il y a des jours que l’on sait qu’on n’oubliera jamais, et aujourd’hui, mon premier en tant que pilote Ferrari, en fait partie. J’ai eu la chance de réaliser des choses dans ma carrière que je n’aurais jamais cru possibles, mais une part de moi a toujours gardé ce rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd’hui. »

Publicité

Ce lundi matin, Lewis Hamilton a posé ses valises à Maranello, marquant le début officiel de son aventure avec l’écurie italienne après douze années passées chez Mercedes. Le septuple champion du monde a chaleureusement été accueilli par Fred Vasseur, Directeur de Ferrari, et Benedetto Vigna, PDG de la marque, sur le circuit privé de Fiorano.

Devant la maison d’Enzo Ferrari, sur la place dédiée à l’autre septuple champion du monde de F1 Michael Schumacher, Lewis Hamilton a pris part à la traditionnelle séance de photos avec une Ferrari F40, sa supercar préférée. « Je suis incroyablement reconnaissant envers John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur et toute l’équipe de Ferrari pour leur confiance en moi et pour m’avoir accueilli dans cette grande famille. Je suis impatient de commencer cette nouvelle ère et de rencontrer et travailler avec un groupe de personnes extrêmement talentueuses et inspirantes. Je m’engage à donner tout ce que j’ai pour l’équipe, l’organisation et les fans. »

Lors de cette première journée, le pilote britannique a eu droit à une immersion totale. Il a visité la maison historique de Fiorano et les garages, y compris le bureau d’Enzo Ferrari, où le « Commendatore » supervisait autrefois les activités de la Scuderia. Enfin, Hamilton a rejoint le siège de Ferrari pour une série de réunions avec l’équipe de direction et Piero Ferrari, avant de s’immerger dans les différents départements à la rencontre des membres de l’écurie.

Le mariage entre l’une des plus grandes légendes de la F1 et la Scuderia semble bien lancé, avec la promesse de très grands moments à venir. « Aujourd’hui, nous entamons un nouveau chapitre de l’histoire de cette équipe iconique, et j’ai hâte de voir quelle histoire nous allons écrire ensemble », conclut le nouveau pilote Ferrari.

Ferrari F40 de Lando Norris accidentée à Monaco : La vidéo du crash