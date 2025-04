Frédéric Genta prend les rênes d’Azura Partners Europe

L’ex Délégué interministériel chargé de la Transition numérique et de l’Attractivité de la Principauté, Frédéric Genta rejoint la société de gestion de patrimoine qui gère près de 5 milliards de dollars d’actifs.

Azura Partners a annoncé lundi 31 mars la nomination de Frédéric Genta en tant que président et responsable régional pour l’Europe. Dans ce nouveau rôle, l’ancien membre du gouvernement monégasque supervisera les opérations européennes avec pour mission d’accélérer l’expansion de la société sur le continent.

Publicité

Fils du regretté Gérald Genta, créateur légendaire de montres emblématiques comme la Royal Oak d’Audemars Piguet et la Nautilus de Patek Philippe, Frédéric Genta, 44 ans, quitte ses fonctions gouvernementales où il dirigeait l’attractivité, le développement et la transformation numérique de la Principauté depuis 2018, selon Bloomberg.

Un parcours d’excellence

De nationalité monégasque et suisse, diplômé de Harvard Business School, Frédéric Genta apporte à Azura Partners une solide expérience acquise chez des géants technologiques comme Google et Amazon, où il a dirigé des opérations commerciales en France et aux États-Unis. Il a également exercé dans les secteurs de la finance et des télécommunications.

Sur LinkedIn, Frédéric Genta s’est dit « honoré de rejoindre Azura Partners » et a ajouté : « Je suis ravi de retourner dans le secteur privé et de rejoindre une entreprise qui reflète mes aspirations d’excellence, d’innovation et d’impact à long terme. » Il s’est également déclaré « impatient de contribuer à façonner la stratégie européenne d’Azura, d’accélérer son expansion et de collaborer avec des leaders à travers le continent. »

Expansion stratégique à Monaco

Fondée en 2019 par Ali Jamal, ancien dirigeant de Julius Baer Group Ltd., Azura Partners a connu une croissance remarquable ces dernières années. La société, qui a débuté avec environ 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, en compte désormais près de 5 milliards.

Cette nomination s’inscrit dans une tendance plus large de gestionnaires de patrimoine qui choisissent Monaco pour leurs expansions européennes, attirés par l’absence d’impôts sur les plus-values et les revenus personnels, comme le rappelle Bloomberg.

Anne Torrel Izrael rejoint également l’équipe monégasque d’Azura en tant que responsable européenne du développement client et commercial, après avoir travaillé comme banquière privée senior chez Pictet.

Azura Partners, qui compte désormais une équipe de 60 professionnels répartis entre Monaco, Londres, Genève, Dubaï, Singapour, New York et Miami, poursuit ainsi sa stratégie d’expansion mondiale au service d’entrepreneurs visionnaires, de familles et d’institutions fortunées.