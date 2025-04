Guillaume Gomez soutient les chefs lors de la Superyacht Chef Competition : « Un concours fait pour eux »

Le jeudi 3 avril 2025, le Yacht Club de Monaco a accueilli une nouvelle édition de la Superyacht Chef Competition.

Ce concours culinaire réunit chaque année des chefs travaillant à bord de super-yachts, venus démontrer leur talent dans des conditions proches de celles de leurs cuisines flottantes : espaces réduits, temps limité et panier surprise.

Publicité

Neuf chefs en activité sur des yachts de 36 à 97 mètres ont participé. Trois manches qualificatives de 40 minutes leur étaient imposées, avec pour mission de créer un plat principal à partir d’un panier mystère et d’un garde-manger commun.

@ Monaco Tribune

L’improvisation faisait partie du défi : les ingrédients étaient découverts quelques minutes avant le départ du chronomètre et les chefs avaient cinq minutes pour imaginer leur recette. Chaque ingrédient devait être utilisé pour éviter des pénalités. Le public pouvait aussi ajouter un ingrédient surprise à intégrer dans les plats.

Les critères de notation portaient notamment sur l’originalité, le goût, la présentation, la créativité et l’anti-gaspillage.

Le concours est organisé par le Yacht Club de Monaco en collaboration avec Bluewater, dans le cadre de La Belle Classe Academy, centre de formation pour les professionnels du yachting.

@Yatch Club de Monaco

Le jury 2025, présidé par Jean-François Girardin, Meilleur Ouvrier de France, était composé de chefs et experts :

Chef Dimitri Droisneau, 3 étoiles Michelin (La Villa Madie)

Chef Marc Reynolds, chef exécutif du Tottenham Hotspur FC

Chef Duncan Biggs, chef emblématique du superyacht Luna

Chef Paulo Ucha Longhin, vainqueur 2024

Chef Frédéric Ramos, jury anti-gaspi

Wendy Van Den Schrick, ambassadrice Moët Hennessy

Parmi les ambassadeurs, on retrouvait Guillaume Gomez, ancien chef de l’Élysée, Meilleur Ouvrier de France, ambassadeur de France pour la gastronomie, et Joël Garault, chef étoilé reconnu.

@ Monaco Tribune

Parmi les participants cette année : Will Pitt Brooke, Christoph Siebentritt, Gaetan Di Santo, Benjamin Ferrand, Edouard Michel, Richard Broom, Gino Razzano, Camillo Grosso, Francesco Federico Benassi.

Le Yacht Club de Monaco a organisé son traditionnel cocktail d’été en présence du Prince Albert II

Guillaume Gomez : « C’est une vraie fierté pour Monaco de voir ces chefs rayonner ici »

Présent lors de cette édition 2025, Guillaume Gomez, ambassadeur de France pour la gastronomie et ancien chef de l’Élysée, était invité en tant qu’ambassadeur du concours. Il connaît bien l’événement : « Je connais la compétition parce que les organisateurs, notamment Joël Garault, Philippe Joannès, qui sont des copains de longue date, m’en avaient parlé. »

Il a souligné l’importance de ce rendez-vous pour la reconnaissance des métiers culinaires embarqués : « On arrive à Monaco, on est reçu dans cet endroit merveilleux. Le Yacht Club de Monaco est un lieu emblématique, connu de tous ici. Ensuite, on découvre les candidats, l’organisation, le panier mystère… et surtout un métier méconnu. Peu de jeunes savent que cuisinier sur un yacht, c’est une vraie voie, une vraie carrière pour ceux qui aiment la mer et la gastronomie. »

Il insiste aussi sur la dimension humaine et valorisante d’un tel concours, indépendamment du classement : « Je ne fais pas partie du jury, je ne note pas. Mon rôle, c’est de féliciter ceux qui osent se présenter. C’est une épreuve de monter sur scène, de se confronter à la pression d’un concours. Et c’est important de leur dire que ce n’est jamais une fin en soi. Moi-même, j’ai perdu plus de concours que je n’en ai gagné. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du jeu quand vous acceptez de faire une compétition. »

Pour Guillaume Gomez, cette compétition a aussi le mérite de créer une dynamique unique dans un secteur très spécifique de la restauration : « C’est une bonne chose de mettre en avant ce métier-là. Le chef qui est aujourd’hui sur un bateau peut se dire : ‘Il y a aussi un concours pour moi‘. C’est un concours fait pour eux. Ici, on valorise leur quotidien, leurs contraintes, leurs talents. »

Enfin, il rappelle que Monaco affirme de plus en plus son rôle dans le monde de la gastronomie : « C’est fantastique pour Monaco. Il y a un Souverain, le Prince Albert II, qui aime la gastronomie, qui aime les chefs, qui aime les vignobles de France, qui aime tout ça. […] C’est une vraie fierté pour Monaco, pour la France, de voir ces chefs rayonner ici. »

Une remise de prix en présence de Bernard d’Alessandri

Chef Gaetan Di Santo, Chef Benjamin Ferrand et Chef Christoph Siebentritt @Yatch Club de Monaco

Après trois manches haletantes et une finale très disputée, le classement final a couronné les talents suivants, en présence du Directeur général du Yatch Club de Monaco Bernard d’Alessandri :

1er prix : Chef Benjamin Ferrand

2e prix : Chef Gaetan Di Santo

3e prix : Chef Christoph Siebentritt

Le Prince Albert II célèbre les prestigieux YCM Awards 2024