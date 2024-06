Le Yacht Club de Monaco a organisé son traditionnel cocktail d’été en présence du Prince Albert II 

Les 2 500 membres du Yacht Club de Monaco étaient réunis ce lundi à l’occasion d’un cocktail très important.

Le traditionnel cocktail estival du Yacht Club Monaco (YCM) s’est tenu le lundi 17 juin 2024. Un événement qui a permis de célébrer les 10 ans du nouveau bâtiment et les 40 ans de présidence du Prince Albert II.

Publicité

« Aujourd’hui notre bâtiment est bien plus qu’un simple édifice, il incarne notre attachement à l’excellence, à l’innovation et à la préservation de notre environnement marin. Devenu un lieu de vie dynamique pour nos 2 500 membres, ce club favorise les rencontres et les échanges autour de notre passion commune pour la mer. Il symbolise notre détermination à nous maintenir à la pointe du yachting tout en restant fidèle à nos valeurs fondamentales (…) » a déclaré le Prince Albert II.

La Princesse Caroline de Monaco et son fils, Pierre Casiraghi, étaient également venus soutenir le Souverain lors de cette soirée spéciale.

Le yachting de demain mis à l’honneur au Yacht Club de Monaco

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Très sélectif, le Yacht Club de Monaco est réservé à une clientèle passionnée de voile et plus globalement de l’univers nautique. Pour faire partie de ses membres, il faut suivre un processus de candidature qui commence par l’obligation d’être présenté par deux parrains, sociétaires du YCM depuis plus d’un an.

Après avoir retourné le dossier de candidature auprès du Service Membres, celui-ci sera examiné au cours d’une commission d’admission présidée par le Prince Albert II. En cas d’acceptation, l’intronisation du nouveau membre devient officielle à l’occasion d’un cocktail réunissant l’ensemble des membres du YCM.

À savoir que le rôle de parrain n’est pas à prendre à la légère car il implique, entre autres, l’intégration du nouveau membre à la vie du club et la présentation aux autres membres.