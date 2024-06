Lo Yacht Club di Monaco ha organizzato il suo tradizionale cocktail estivo alla presenza del Principe Alberto II

Questo lunedì, i 2.500 membri dello Yacht Club de Monaco si sono riuniti per un cocktail molto importante.

Il tradizionale cocktail estivo dello Yacht Club Monaco (YCM) si è tenuto lunedì 17 giugno 2024. L’evento ha celebrato il 10° anniversario del nuovo edificio e i 40 anni della presidenza del Principe Alberto II.

“Oggi, il nostro stabilimento non è più un semplice edificio, incarna il nostro impegno per l’eccellenza, l’innovazione e la salvaguardia dell’ambiente marino. Luogo di incontro dinamico per i nostri 2.500 soci, il club incentiva lo scambio di idee sulla nostra comune passione per il mare. Simboleggia la nostra determinazione a restare all’avanguardia della nautica da diporto, pur rimanendo fedeli alla nostra filosofia di vita (…)” ha dichiarato il Principe Alberto II.

Anche la Principessa Carolina di Monaco e suo figlio, Pierre Casiraghi, hanno sostenuto il Sovrano in questa serata speciale.

Lo Yacht Club de Monaco è un club molto selettivo ed è riservato ai soci con una passione per la vela e per il mondo nautico in generale. Per diventare membri, è necessario seguire un processo di candidatura ed essere presentati da due sponsor che devono appartenere allo YCM da più di un anno.

Una volta consegnata la domanda di ammissione al Servizio Soci, questa verrà esaminata da un comitato di ammissione presieduto dal Principe Alberto II. Se viene accettata, il nuovo membro viene ufficialmente inserito nel club con un cocktail a cui partecipano tutti i membri dell’YCM.

Ricordiamo che il ruolo di sponsor non va preso alla leggera visto che comporta diverse responsabilità , tra cui l’integrazione del nuovo membro nella vita del club e la presentazione agli altri membri.