Яхт-клуб Монако организовал традиционный летний коктейль в присутствии Князя Альбера II

Князь Альбер II произнес речь на летнем коктейльном вечере Яхт-клуба Монако © Управление по связям с общественностью /Стефан Данна

2 500 членов Яхт-клуба Монако собрались в понедельник на традиционный летний коктейль.

Традиционное меропряитие Яхт-клуба Монако (YCM) состоялось в понедельник, 17 июня 2024 года. На мероприятии отмечалось 10-летие нового здания и 40-летие президселательства Князя Альбера II.

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«Наш клуб сегодня — это не просто здание; оно отражает наше стремление к совершенству, инновациям и заботе о морской среде. Оно стало живым местом для наших 2 500 членов, где они могут встречаться и делиться идеями, объединенные общей страстью к морю. Это символ нашей решимости быть в авангарде яхтинга, оставаясь верными нашим основным ценностям (…)», — сказал Князь Альбер II

Принцесса Монако Каролина и ее сын Пьер Казираги также пришли поддержать Князя в этот особенный вечер.

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© Управление по связям с общественностью /Стефан Данна

Яхт-клуб Монако — это престижное сообщество, объединяющее людей, увлеченных парусным спортом и морскими делами. Чтобы стать его членом, необходимо пройти процедуру подачи заявки. Первым шагом будет поиск двух рекомендателей, которые являются членами клуба не менее года.

После подачи заявки в Отдел по работе с членами она будет рассмотрена комиссией по приему под председательством князя Альбера II. В случае одобрения, новый член официально принимается в клуб на коктейльной вечеринке, где присутствуют все члены YCM.

Роль рекомендателя очень значима: он помогает новому члену интегрироваться в жизнь клуба и познакомиться с другими участниками.