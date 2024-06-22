Как получить налоговое резидентство в Монако?

Предлагаем вашему вниманию практическое руководство по получению налогового резидентства в Монако.

Если и есть место, где многие мечтают поселиться, так это Монако. Настоящий рай на берегу Средиземного моря, Княжество может похвастаться множеством преимуществ. Исключительные условия жизни, насыщенная культурная жизнь, непревзойденная безопасность и, самое главное, отсутствие подоходного налога для физических лиц, за исключением граждан Франции.

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Но как получить этот привилегированный статус в Княжестве? Monaco Tribune объясняет необходимые шаги и условия.

Преимущества монегасского налогового резидентства

Княжество предлагает политическую стабильность, приятный средиземноморский климат и высокое качество жизни. Ведь не просто так Монако входит в число стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире.

Существенным преимуществом является то, что, будучи налоговым резидентом Монако, вы освобождаетесь от уплаты всех подоходных налогов, благодаря Суверенному указу, принятому в 1869 году Князем Карлом III. В Княжестве только промышленная и коммерческая деятельность облагается подоходным налогом (ISB), и то только в том случае, если 25% их оборота производится за пределами Монако.

По этим причинам многие состоятельные люди со всего мира стремятся получить налоговое резидентство в этом настоящем Эльдорадо, коим является Монако.

Французы имеют особый статус по сравнению с другими национальностями в Монако. В соответствии с двусторонним соглашением между Францией и Монако от 1963 года, французы, проживающие в Монако, обязаны продолжать платить подоходный налог и налог на имущество (IFI).

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Критерии соответствия

Чтобы стать налоговым резидентом Монако, необходимо соответствовать трём критериям, установленным Министерством внутренних дел:

Владеть недвижимостью

Иметь достаточные финансовые ресурсы для проживания в Монако

Не представлять угрозу общественному порядку

Чтобы подать заявление на получение налогового резидентства, необходимо иметь жилье в Княжестве, подходящее по количеству человек в семье. Для заявления потребуются следующие документы (на французском, английском или итальянском языках; на другие языки потребуется перевод):

Для собственников: нотариально заверенное свидетельство о праве собственности или устав компании, если недвижимость принадлежит компании

Для арендаторов: договор аренды, зарегистрированный в Управлении налоговых служб

Для проживающих бесплатно: справка, подтверждающая бесплатное размещение, вместе с договором аренды или документом о праве собственности владельца

Заявители также должны доказать, что у них достаточно финансовых средств для проживания в Княжестве. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие зарплаты, профессионального дохода, поддержку родственника или достаточные сбережения на банковском счёте в Монако.

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Кроме того, заявители должны предоставить справку о несудимости из двух последних стран проживания для подтверждения отсутствия уголовного прошлого.

После сбора всех необходимых документов заявление подается в правительство на получение вида на жительство (ранее известного как «карта резидента»). Для граждан Европейской экономической зоны требуется только документ, удостоверяющий личность. Жители стран, не входящих в ЕЭЗ, должны также получить визу в ближайшем французском консульстве или, в некоторых случаях, в посольстве Франции в Монако.

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Обработка заявления

Рассмотрение заявления на получение вида на жительство может занять несколько недель. Власти проверяют подлинность предоставленных документов и оценивают соответствие заявителя необходимым условиям. После этого необходимо пройти собеседование в Государственной службе безопасности. После одобрения заявления заявитель получает вид на жительство. Первоначальный вид на жительство будет «временным», то есть действительным в течение одного года и стоить 80 евро, а его продление — 40 евро.

В зависимости от продолжительности проживания в стране можно получить и другие виды на жительство: