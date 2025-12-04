Удалённая работа в Монако: что нужно знать компаниям и их сотрудникам

В связи с географическим положением и притоком трансграничных работников удалённая работа в Княжестве регулируется особыми правилами. Софи Марке, партнёр-юрист компании CMS Monaco, объясняет изданию Monaco Tribune эту укоренившуюся систему.

Правовая база, существовавшая задолго до пандемии

По данным Института статистики и экономических исследований Монако (IMSEE), в конце 2024 года в Княжестве 6 773 сотрудника работали удалённо, тогда как в 2017 году их было всего 600. Этот впечатляющий рост можно объяснить как имевшими место в прошлом ограничениями в области здравоохранения, так и поиском лучшего баланса между личной и профессиональной сферами.

По состоянию на июль 2016 г. Закон № 1.429 и указ о его применении (№ 2016-425) заложил основы этой формы организации. «В то время лишь немногие компании использовали удалённую работу», признаёт Софи Марке, которая, тем не менее, отмечает, что пандемия вызвала «сначала массовый переход на удалённую работу, прежде чем компании смогли организоваться и внедрить правовую базу, регулирующую практику удалённой работы».

Софи Марке, партнёр-юрист компании CMS Monaco, специализирующаяся на трудовом праве © CMS Monaco

Особые черты Монако

Система Монако имеет сходство с французским законодательством (добровольный и консенсуальный характер, равное обращение и права для удалённых и очных работников), но можно выделить несколько существенных различий.

Первой отличительной особенностью является обязанность официально оформить удалённую работу путем внесения изменений в трудовой договор. «В Монако это абсолютно обязательно, настаивает Софи Марке. Это требование объясняется, в частности, необходимостью точно документировать условия, на которых сотрудник, находящийся на другой территории, работает в монакской компании, и, помимо прочего, обеспечивать соблюдение распределения взносов социального страхования между странами».

Вторая особенность – удалённая работа не может превышать двух третей еженедельного рабочего времени. «Три дня удалённой работы в неделю – это скорее исключение. В большинстве случаев средний срок составляет около одного-двух дней», — поясняет юрист.

Наконец, место удаленной работы должно быть чётко указано в договоре. За исключением деловых поездок, не может быть и речи о том, чтобы сегодня работать удалённо из Ниццы, а завтра из Сан-Ремо.

Ключевой вопрос о трансграничных работниках

На территории площадью два квадратных километра, где проживает небольшое количество работников, удалённая работа касается в основном сотрудников, проживающих во Франции или Италии, хотя эта схема также доступна для жителей Монако. В мае 2021 года Княжество и Италия подписали соглашение, открывающее возможность удалённой работы для жителей Италии, вступившее в силу три года спустя, в 2024 году. Иногда компании рассматривают это как решение транспортных проблем, с которыми сталкивается Монако, однако этот трансграничный контекст требует особой бдительности в отношении взносов на социальное обеспечение и налогообложения.

Монакская система действительно основана на двусторонних соглашениях о взносах на социальное обеспечение в контексте трудовой деятельности: поправка № 6 к франко-монакской конвенции 1952 года и поправка 2021 года к итало-монакской конвенции 1982 года. Эти соглашения позволяют продолжать сотрудничество с фондами социального обеспечения Монако при условии соблюдения правовых норм.

Софи Марке также предупреждает об анализе налоговых рисков удалённой работы, который работодатели должны проводить, чтобы определить случаи, в которых удалённая работа разрешена: «Монакский работодатель должен оценить условия создания постоянного представительства за рубежом. В подавляющем большинстве случаев деятельность фактически ведётся в Монако монакской компанией, даже при том, что сотрудники работают удалённо. Однако необходимо учитывать потенциальную налоговую принадлежность, например, к Франции или Италии». Поэтому предварительный анализ работ, которые можно выполнять удалённо, имеет важное значение.

Практика, которая становится постоянной

В отличие от других стран, таких как США, где даже технологические гиганты, некогда выступавшие за внедрение гибридного метода работы, сейчас резко отказываются от него, Монако, похоже, стабилизировало практику удалённой работы. «У меня не было ни одного клиента, который хотел бы отказаться от удалённой работы. Мы находимся на этапе устойчивого развития», – отмечает Софи Марке. Компании продолжают формализовать свои соглашения, переходя от неформальной удалённой работы к структурированной правовой базе там, где это ещё не было сделано.

По данным IMSEE, в 2024 году в Княжестве 6 773 сотрудника работали удалённо © Pexels – Джулия М. Кэмерон (Julia M Cameron)

Несколько советов по структурированному развертыванию

Компаниям, желающим формализовать удалённую работу, Софи Марке рекомендует сначала «оценить потребности деятельности и изучить функции, для которых возможна удалённая работа». Она подчеркивает важность разработки максимально мягкой структуры, которая позволит использовать гибкость и не будет ограничивать внедрение удалённой работы чрезмерно жёсткими условиями. Затем эта структура будет представлена представителям персонала и одобрена Дирекцией по труду.

Сотрудникам необходимо проявлять бдительность в отношении внесения изменений в договор, в котором должны быть четко определены условия работы на дому, временные интервалы и условия обратимости. «И здесь формулировка важна, чтобы гарантировать, что она охватывает как права, так и обязанности каждой из двух сторон, требования безопасности, особенно в отношении профессиональных данных, и в то же время уважение к частной жизни сотрудника в его новой рабочей среде».

Помимо юридических аспектов, задача также состоит в том, чтобы сохранить коллективную динамику компании и успешно объединить индивидуальные преимущества удалённой работы с существенной потребностью в творчестве и производительности. Чтобы добиться этого, компания и сотрудник должны обязательно различать задачи, которые можно с пользой выполнить удалённо, и задачи, требующие социального взаимодействия, присущего совместной работе.