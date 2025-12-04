Молодёжная торговая палата Монако (JCI) отмечает 30-летие предпринимательской деятельности и представляет лауреатов премий 2025 года
Проект Radio Chantier удостоен премии княжеского правительства на вечере, посвящённом трём десятилетиям поддержки предпринимателей в Монако.
Во вторник вечером в Аудитории Ренье III состоялся 30-й Конкурс по созданию бизнеса (CCE), организованный Молодёжной торговой палатой Монако. На этом юбилее особое внимание уделено новому поколению предпринимателей и историям успеха, которыми отмечены эти три десятилетия.
Radio Chantier возглавляет пьедестал
Премия княжеского правительства в размере 40 000 евро была вручена проекту Radio Chantier, основанному Сирилом Кро и Александром Маттелоном. Эта компания поддерживает строительные проекты с использованием искусственного интеллекта, выступая посредником между решениями, принимаемыми на месте, и общим управлением проектом. «Это очень важно, ведь в состав жюри входят известные профессионалы Княжества. Видеть, что эти люди признают нашу работу, делает меня невероятно счастливым», – признается Сирил Крос.
«Это показывает, что у нас не только есть последовательная и интересная идея, но и что вся работа, проделанная нами для составления досье и обеспечения жизнеспособности проекта, принесла свои плоды. Это огромное удовольствие и прекрасная разрядка перед тем, как засучить рукава и подготовиться к 2026 году, создать компанию и запустить первые проекты».
Предприниматель, который с 2010 года руководит компанией MC BIM, специализирующейся на новых строительных технологиях, рассматривает эту премию как кульминацию размышлений, созревавших на протяжении почти 10 лет. На следующий год амбиции ясны: «Я надеюсь на много хорошего. В любом случае, видеть наши имена на вывесках крупных строительных площадок, таких как Больничный центр Княгини Грейс или Bel-Air, а наши смартфоны– в руках руководителей проектов – это здорово», планирует Сирил Крос.
Ещё три лауреата
Премия Молодежной торговой палаты Монако (21 000 евро) была присуждена проекту DataGreen, возглавляемому Жюльеном Шукроном. Компания предлагает устойчивое решение для повторного использования энергии, вырабатываемой центрами обработки данных, с использованием инновационного процесса. Проект Meuble Monaco, который представляет Изобель Ридли, выиграл приз Athos Partners в размере 10 000 евро. Эта инновационная платформа облегчает онлайн-управление и перепродажу мебели для резидентов Княжества.
Наконец, приз «Выбор жюри» был вручён проекту ClickMeal под руководством Алексии Монтеро и Гийома Делаше. Компания предлагает подключённые холодильники, которые преображают рабочие пространства, предоставляя современное и локальное решение для общественного питания.
«Семена предпринимателей»: в центре внимания – следующее поколение монегасков
Наряду с CCE программа Graines d’Entrepreneurs также чествовала своих победителей. Амбр – член команды A.S.M.D. Группа Construction and Infrastructure представила амбициозный проект, направленный на помощь изолированному населению в развивающихся странах: «Наш проект заключается в создании компании, которая поможет людям, особенно изолированным группам населения или тем, кто не имеет такой же поддержки, как мы, обеспечить водой, электричеством и удовлетворить потребности общества, создать комфорт и, прежде всего, соединить его с другими группами населения», – объясняет старшеклассница Международной школы Монако.
Процесс занял один интенсивный день с их наставником: «Это было очень хорошо, всё произошло за один день, мы провели несколько мероприятий, и всё закончилось речью, которую мы произнесли перед жюри», – говорит Амбр с явным удовлетворением. «Я была очень рада победе. Я нервничала из-за выступления перед таким количеством людей, но как только я оказалась на сцене, думаю, всё прошло хорошо».
Непоколебимая приверженность наставников
Леа Калори, наставник группы A.S.M.D., была особенно впечатлена зрелостью проекта. «Моё внимание привлекло то, что в течение дня студенты внесли предложение, которое подводит итог всему: в ASMD мы не просто строим дома и дороги, но и строим лучшее будущее для изолированных сообществ в развивающихся странах», заявила она.
В рамках проекта планируется создать строительный офис в Монако, работающий в развивающихся странах, используя местных подрядчиков и местные материалы для сокращения выбросов парниковых газов, а также гарантируя справедливое вознаграждение работникам на местах.
Наставника впечатляет общее видение этих молодых людей: «Смотреть, как молодые люди этого возраста, некоторые из которых находятся в Монако всего несколько месяцев, обладают воззрением, которое одновременно является международным и основано на реальности, – это фантастика. Они уже поняли, что здоровье окружающей среды, здоровье человека и развитие общества неразрывно связаны. Для меня это самое прекрасное послание, которое они могли передать». Леа Калори, которая участвует в программе с момента её создания десять лет назад, подтверждает свою приверженность: «Всегда очень приятно поддерживать молодых людей, ведь цель – не только победить в конкурсе, но и передать им общечеловеческие ценности и дать советы, которые они смогут применить в будущем».
Три десятилетия историй успеха
В ознаменование юбилейного года JCI учредила новые почётные награды, присуждаемые трём компаниям-победителям прошлых лет, каждая из которых олицетворяет десятилетие конкурса: DITO (1990-е годы), A Domicile Monaco (2000-е годы) и Carlo (2010-е годы).
«Именно благодаря совместной приверженности всех участников и доверию, которое они нам оказывают, мы смогли провести 30-ю церемонию вручения наград Молодежной торговой палаты Монако в этот символичный год», — объясняет Леа Пиццио-Гуаитолини, руководитель проекта CCE.
Конкурс по созданию бизнеса, основанный в 1995 году, поддерживает руководителей проектов в возрасте от 18 до 40 лет, желающих обосноваться в Монако. В нём выделены наиболее перспективные инициативы, соответствующие экономическим и нормативным особенностям территории Монако.