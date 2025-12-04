Молодёжная торговая палата Монако (JCI) отмечает 30-летие предпринимательской деятельности и представляет лауреатов премий 2025 года

Проект Radio Chantier удостоен премии княжеского правительства на вечере, посвящённом трём десятилетиям поддержки предпринимателей в Монако.

Во вторник вечером в Аудитории Ренье III состоялся 30-й Конкурс по созданию бизнеса (CCE), организованный Молодёжной торговой палатой Монако. На этом юбилее особое внимание уделено новому поколению предпринимателей и историям успеха, которыми отмечены эти три десятилетия.

Radio Chantier возглавляет пьедестал

© JCEM

Премия княжеского правительства в размере 40 000 евро была вручена проекту Radio Chantier, основанному Сирилом Кро и Александром Маттелоном. Эта компания поддерживает строительные проекты с использованием искусственного интеллекта, выступая посредником между решениями, принимаемыми на месте, и общим управлением проектом. «Это очень важно, ведь в состав жюри входят известные профессионалы Княжества. Видеть, что эти люди признают нашу работу, делает меня невероятно счастливым», – признается Сирил Крос.

«Это показывает, что у нас не только есть последовательная и интересная идея, но и что вся работа, проделанная нами для составления досье и обеспечения жизнеспособности проекта, принесла свои плоды. Это огромное удовольствие и прекрасная разрядка перед тем, как засучить рукава и подготовиться к 2026 году, создать компанию и запустить первые проекты».

Предприниматель, который с 2010 года руководит компанией MC BIM, специализирующейся на новых строительных технологиях, рассматривает эту премию как кульминацию размышлений, созревавших на протяжении почти 10 лет. На следующий год амбиции ясны: «Я надеюсь на много хорошего. В любом случае, видеть наши имена на вывесках крупных строительных площадок, таких как Больничный центр Княгини Грейс или Bel-Air, а наши смартфоны– в руках руководителей проектов – это здорово», планирует Сирил Крос.

Ещё три лауреата

© Monaco Tribune

Премия Молодежной торговой палаты Монако (21 000 евро) была присуждена проекту DataGreen, возглавляемому Жюльеном Шукроном. Компания предлагает устойчивое решение для повторного использования энергии, вырабатываемой центрами обработки данных, с использованием инновационного процесса. Проект Meuble Monaco, который представляет Изобель Ридли, выиграл приз Athos Partners в размере 10 000 евро. Эта инновационная платформа облегчает онлайн-управление и перепродажу мебели для резидентов Княжества.

Наконец, приз «Выбор жюри» был вручён проекту ClickMeal под руководством Алексии Монтеро и Гийома Делаше. Компания предлагает подключённые холодильники, которые преображают рабочие пространства, предоставляя современное и локальное решение для общественного питания.

«Семена предпринимателей»: в центре внимания – следующее поколение монегасков

Наряду с CCE программа Graines d’Entrepreneurs также чествовала своих победителей. Амбр – член команды A.S.M.D. Группа Construction and Infrastructure представила амбициозный проект, направленный на помощь изолированному населению в развивающихся странах: «Наш проект заключается в создании компании, которая поможет людям, особенно изолированным группам населения или тем, кто не имеет такой же поддержки, как мы, обеспечить водой, электричеством и удовлетворить потребности общества, создать комфорт и, прежде всего, соединить его с другими группами населения», – объясняет старшеклассница Международной школы Монако.

© Monaco Tribune

Процесс занял один интенсивный день с их наставником: «Это было очень хорошо, всё произошло за один день, мы провели несколько мероприятий, и всё закончилось речью, которую мы произнесли перед жюри», – говорит Амбр с явным удовлетворением. «Я была очень рада победе. Я нервничала из-за выступления перед таким количеством людей, но как только я оказалась на сцене, думаю, всё прошло хорошо».

Непоколебимая приверженность наставников

Леа Калори, наставник группы A.S.M.D., была особенно впечатлена зрелостью проекта. «Моё внимание привлекло то, что в течение дня студенты внесли предложение, которое подводит итог всему: в ASMD мы не просто строим дома и дороги, но и строим лучшее будущее для изолированных сообществ в развивающихся странах», заявила она.

В рамках проекта планируется создать строительный офис в Монако, работающий в развивающихся странах, используя местных подрядчиков и местные материалы для сокращения выбросов парниковых газов, а также гарантируя справедливое вознаграждение работникам на местах.

© Monaco Tribune

Наставника впечатляет общее видение этих молодых людей: «Смотреть, как молодые люди этого возраста, некоторые из которых находятся в Монако всего несколько месяцев, обладают воззрением, которое одновременно является международным и основано на реальности, – это фантастика. Они уже поняли, что здоровье окружающей среды, здоровье человека и развитие общества неразрывно связаны. Для меня это самое прекрасное послание, которое они могли передать». Леа Калори, которая участвует в программе с момента её создания десять лет назад, подтверждает свою приверженность: «Всегда очень приятно поддерживать молодых людей, ведь цель – не только победить в конкурсе, но и передать им общечеловеческие ценности и дать советы, которые они смогут применить в будущем».

Три десятилетия историй успеха

В ознаменование юбилейного года JCI учредила новые почётные награды, присуждаемые трём компаниям-победителям прошлых лет, каждая из которых олицетворяет десятилетие конкурса: DITO (1990-е годы), A Domicile Monaco (2000-е годы) и Carlo (2010-е годы).

«Именно благодаря совместной приверженности всех участников и доверию, которое они нам оказывают, мы смогли провести 30-ю церемонию вручения наград Молодежной торговой палаты Монако в этот символичный год», — объясняет Леа Пиццио-Гуаитолини, руководитель проекта CCE.

Конкурс по созданию бизнеса, основанный в 1995 году, поддерживает руководителей проектов в возрасте от 18 до 40 лет, желающих обосноваться в Монако. В нём выделены наиболее перспективные инициативы, соответствующие экономическим и нормативным особенностям территории Монако.