В преддверии начала сезона в воскресенье 27 марта, Аэропорт «Ницца-Лазурный берег» обещает предложить маршрутную сеть, близкую к периоду до пандемии.

С приходом солнечных и весенних дней, многие жители Лазурного берега и монегаски желают перевести дух и отправиться в путешествие на выходные. К счастью, Аэропорт «Ницца-Лазурный берег» только что объявил о «крайне расширенной» сети направлений: более сотни пунктов назначения (в том числе восемь дальнемагистральных рейсов) в сорок одну страну.

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Эти цифры вызывают улыбку, напоминая о периоде до пандемии. В знак возвращения к нормальной жизни и возобновления воздушного движения, с воскресенья 27 марта Терминал 1 вновь открывает свои двери, ознаменуя начало сезона и переход на летнее время. Так, не менее 107 направлений будут непосредственно соединены с территорией Маральпин (смотрите вставку).

7 новых направлений из Ниццы

Всё столь же популярные у путешественников Лазурного берега дальнемагистральные полёты вернутся в этом году с не менее 8 прямыми рейсами. Любителям американского континента авиакомпании Air Canada и Air Transat предложат рейс из Ниццы в Монреаль, тогда как рейсы компания Delta Airlines будут ежедневно отправляться в Нью-Йорк (аэропорт JFK). Что касается La Compagnie и United Airlines, то и они будут ежедневно соединять Ниццу с Ньюарком (Нью-Джерси).

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В программе полётов также Бахрейн, Кувейт и Дубай, благодаря рейсам компаний Gulf Air, Kuwait Airlines и Emirates. Напомним, что Аэропорт «Ницца-Лазурный берег» является вторым по величине аэропортом во Франции по количеству мест на дальнемагистральных рейсах (с предложением не менее 380 000 мест).

В цифрах:

107 направлений (18 во Франции, 89 международных)

52 представленные авиакомпании

41 страна назначения (31 в Европе, 3 в Магрибе, 2 в Северной Америке, 5 на Среднем Востоке)

В 2019 году было предложено 121 направление в 44 страны

Французская Ривьера подтверждает свою привлекательность появлением новых рейсов из Ниццы. Действительно, будут открыты семь направлений (Бахрейн, Гераклион, Клуж, Рейкьявик, Саутгемптон, Тирана и Валенсия), тогда как пять авиакомпаний заработают впервые (Condor, Icelandair, Fly One, United Airlines и Gulf Air).

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«Несмотря на ограничения, связанные с геополитической ситуацией, насыщенность летней программы Аэропорта «Ницца-Лазурный берег» ознаменует новый шаг в направлении нормального функционирования, важного и необходимого нашему региону для восстановления обязательной и устойчивой экономической и культурной деятельности», — объяснил Франк Голднадель (Franck Goldnadel), председатель совета директоров ассоциации Аэропортов Лазурного берега.