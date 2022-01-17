Начиная с лета 2022 года авиакомпания Icelandair будет осуществлять прямые рейсы в Рейкьявик из аэропорта Ниццы.

Если вы одни из тех, кто планирует свой летний отпуск за месяцы вперед, то у нас для вас хорошие новости: в этом году аэропорт Ниццы расширяет диапазон авианаправлений в дополнение к ранее предложенным сообщениям с Белградом, Неаполем, Тираной и Клужем.

14 января 2022 года авиакомпания Icelandair объявила о запуске прямых рейсов из Ниццы в Рейкьявик (столицу Исландии). Расписание полетов составлено на период с 6 июля по 27 августа.

Сказочная Исландия

Почему стоит полететь в Исландию этим летом? Прежде всего потому, что именно в это время года температура на северном острове наиболее «благоприятная» (от 10 до 15 градусов в августе месяце). Но в первую очередь потому, что эта небольшая страна привлекает своими живописными пейзажами, гейзерами, ледниками и горячими источниками.

Как напоминает нам авиакомпания Icelandair, это также лучшее время года, чтобы посмотреть на кита Минке, также известного как северный малый полосатик. Это милое существо из отряда китообразных особенно часто встречается в исландских водах в период с мая по сентябрь.

Авиарейсы из аэропорта Ниццы в аэропорт Кефлавик будут осуществляться по средам и субботам, с вылетами в 23:25 и прилетами в 16:25. Среднее время полета в Исландию составляет 4 часа 9 минут. В зависимости от выбранных дат цена билета туда-обратно составит не менее 200 евро с человека.