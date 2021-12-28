Авиакомпания Wizz Air открывает четыре новых рейса из аэропорта «Ницца – Лазурный берег»: в Белград, Неаполь, Тирану и Клуж.

Благодаря открытию новых направлений, второй по величине аэропорт Франции становится еще более привлекательным. С 28 марта вы сможете отправиться в Тирану, столицу Албании. Итальянский город Неаполь и сербский Белград также воспользуются преимуществами, связанными с увеличением числа авиарейсов. Наконец, с 1 августа Wizz Air предоставит вам возможность вылететь в Клуж в Румынии.

Возобновление интенсивности воздушного сообщения

« В текущей ситуации известие об открытии Wizz Air четырёх новых направлений свидетельствует об уверенности компании в привлекательности нашего региона», — сообщил Франк Гольднадель (Franck Goldnadel), председатель совета директоров Союза Аэропортов Лазурного берега (Aéroports de la Côte d’Azur). Действительно, объявление о закрытии терминала 1 в сентябре нанесло серьёзный ущерб объему пассажирского потока аэропорта Ниццы.

В целях участия в борьбе с пандемией и в заботе о пассажирах, аэропорт внедряет инновационные методы в области санитарной безопасности. В течение двух месяцев вылетающим предоставляется возможность протестировать бесконтактные пункты регистрации.