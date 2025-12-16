Виноградник жителя Монако Александра Вика признан лучшим в мире

Чилийское поместье VIK (Viña Vik), принадлежащее бизнесмену из Монако, заняло первое место в рейтинге The World’s 50 Best Vineyards 2025 (50 лучших виноградников мира 2025 года), снова подтвердив своё превосходство в индустрии виноделия, удерживаемое в течение последних двадцати лет.

Заслуженное признание

Поместье VIK было удостоено заветного звания «Лучшего виноградника мира» на торжественной церемонии награждения The World’s 50 Best Vineyards 2025, которая прошла 19 ноября 2025 года в городе Маргарет-Ривер в Западной Австралии. Этой наградой отмечено качество винной продукции, а также высочайший уровень комфорта и обслуживания, которые поместье предлагает своим гостям.

Поместье площадью 4450 гектаров расположено в долине Миллау, в самом сердце диких земель региона Качапоаль. Это знаменитая винодельческая зона в центральной части Чили, которую коренной народ мапуче называет «Lugar de Oro», что значит «Золотое место». Впечатляющее поместье с полупрозрачной крышей было спроектировано знаменитым чилийским архитектором Смиляном Радичем. Здание словно парит над подвалами, бросая вызов законам физики, при этом, идеально вписываясь в окружающий природный ландшафт.

Взлёт винной империи

С момента основания поместья Александром Виком и его женой Кэрри в 2004 году, рейтинг виноградника неуклонно улучшался. Так, третье место было занято в 2023 году, второе — в 2024 году, а теперь поместье заняло первое место. «Мы всегда надеялись занять первое место в рейтинге и молились об этом, однако эта победа была для нас большой неожиданностью», — сказала Кэрри Вик. «Это прекрасно!» — воскликнул Александр Вик, держа в руках заслуженный трофей.

Слева направо: Алекс и Кэрри Вик, основатели Vik, с Гастоном Уильямсом, генеральным директором © 50 best

Но в чём же заключается секрет этого успеха? Это целостный системный подход, выходящий за рамки только виноделия. «Я бы сказал, что мы предлагаем необычный и захватывающий опыт», — пояснил Александр. «У нас есть фантастическая винодельня, уникальный ресторан и великолепный отель на вершине холма, и всё это оформлено произведениями искусства и креативными инсталляциями».

На территории поместья расположен ретрит-отель с 22 номерами, интерьеры которых оформлены произведениями современного искусства, в том числе, работами художников Роберто Матта и Ансельма Кифера. Также гостям предлагаются семь бунгало с панорамными окнами. В ресторане Milla Milla подают блюда, приготовленные из местных продуктов. Также гости могут насладиться верховой ездой, оздоровительными процедурами или практикой медитационного сбора фруктов в саду. «Естественно, центральное место во всём этом отведено вину», — добавила Кэрри Вик. «Однако дело также и в общей атмосфере этого комплекса. Нам невероятно повезло: ведь мы работаем с замечательными людьми, которые действительно понимают, что такое настоящее гостеприимство».

Инстинкт визионера

Что же касается Александра Вика — шведско-норвежского бизнесмена, проживающего в Монако — этот успех подтверждает его легендарное чутьё в бизнесе. Александр сделал своё состояние в интернет-индустрии, однако дела пошли на спад с появлением мирового кризиса 2008 года. Несмотря на это, с помощью своей жены Кэрри, он сумел воплотить свою страсть к вину и искусству в оформлении своего поместья.

И на этом супруги не планируют останавливаться. «Мы готовим к выпуску новое особенное белое вино под названием StoneVik, и полагаем, что оно станет стандартом натуральности органических вин в мире», — заявил Гастон Уильямс, генеральный директор винодельни VIK. «В течение целого года вино выдерживают в лесу, в зоне с особым магнитным полем, при отсутствии всяческого человеческого воздействия». Кэрри Вик также объявила о скором открытии «невероятного оздоровительного центра, в котором все мероприятия рекреационной программы начинаются на природе».

«Получение этой награды является признанием нашего уровня профессионализма», — заключил Александр Вик. «Одно дело, когда я говорю, что вам следует приехать в Чили и посетить поместье VIK. Но когда это об этом говорит награда за первое место в рейтинге «50 лучших виноградников в мире» — вы понимаете, что просто обязаны приехать!»