Манфреди Лефевр д’Овидио — круизы класса ультралюкс по всему миру

Бизнесмен итальянского происхождения посвятил свою жизнь и карьеру развитию люксового сегмента туриндустрии, и помог кардинально преобразовать его, возглавляя несколько самых эксклюзивных компаний в мире, работающих в том же сегменте.

Манфреди Лефевр д’Овидио (Manfredi Lefebvre d’Ovidio), проживший в Монако более двух десятилетий, также внёс определённый вклад в репутацию княжества за его пределами, став президентом Всемирного туристического синдиката, и разместив на своих кораблях казино Общества морских купаний (SBM). Образ неутомимого путешественника.

«Ничто не должно мешать вам ценить подлинную красоту мира», однако в мире и не так уж много мест, где взору путешественника могут встретиться столь редкие красоты. Одно из таких мест — Рим. Неслучайно, в итальянской столице с 28 по 30 сентября был проведён 25-й саммит Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), на котором на пост нового президента организации был представлен автор этого афоризма — Манфреди Лефевр д’Овидио. Это кульминация карьеры для президента группы компаний Heritage и сопредседателя совета директоров компании Abercrombie & Kent, полностью посвятившего свою жизнь развитию туризма, круизов и всех видов отдыха класса люкс, если не сказать ультралюкс.

Приветствуя «мощную силу», которую демонстрирует Манфреди Лефевр д’Овидио, возглавляющий туристический сегмент рынка, в котором было создано 320 миллионов рабочих мест по всему миру, и на долю которого приходится 10% мирового ВВП, Директор Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) заявила, что бизнесмен приведёт организацию к «беспрецедентному успеху». Действительно, житель Монако знает толк в успехе, ведь ему удалось превратить семейную группу компаний Silversea Cruises в мирового лидера круизной индустрии люксового сегмента. Назначение Манфреди Лефевра д’Овидио также произошло в поворотный момент в истории мировой туристической индустрии, и укрепило позиции Монако в этом стратегически важном сегменте.

Манфреди Лефевр д’Овидио на Всемирном совете по путешествиям и туризму в сентябре 2025 года © WTTC

Судьба семьи, тесно связанная с океанами

Таким образом, для итальянского миллиардера пост Президента Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) представляет собой наивысшую степень признания его компетентности и значимости в этом сегменте. Манфреди родился 30 апреля 1953 года в Риме. Он является сыном Антонио Лефевр д’Овидио, итальянского юриста, специализирующегося на морском праве, и Евгении Бек — молодой женщины из немецкой семьи. С самых ранних лет мальчик увлекался парусным спортом. Ему было всего 6 лет, когда он впервые поднялся на борт корабля, а в 14 лет он отправился в свой первый круиз из Лос-Анджелеса к побережью Мексики. «Меня всегда привлекали море и туризм, так что, наверное, это у меня в генах», — признаётся он в 2019 году редакции журнала о частной деловой авиации Business Jet Traveler (BJT). «Моя семья инвестирует в кораблестроение с 1840 года. Мой отец был одним из разработчиков итальянского морского права, которое действует и по сей день», — не без гордости вспоминал он.

Любовь к океану глубоко укоренилась в его семье, и никогда не покидала Манфреди. Бросив учёбу на юридическом факультете, молодой человек присоединился к семейному бизнесу, где руководил морскими операциями и круизными проектами под руководством своего отца. В 1994 году отец и сын Лефевр д’Овидио основали круизную компанию Silversea Cruises. В своих интервью, напечатанных в журнале Business Jet Traveler (BJT), Манфреди вспоминает, что его отец «хотел создать международную круизную компанию класса ультралюкс, предлагающую своим гостям пакеты «всё включено» и персонализированный подход к обслуживанию. Таким образом, практически все услуги включены в туристический пакет».

Изначально компания располагала всего двумя судами — «Silver Cloud» и «Silver Wind», к которым позже присоединились «Silver Whisper» и «Silver Shadow». Со временем, Silversea Cruises зарекомендовала себя как абсолютный эталон в элитном сегменте круизного бизнеса. В 2001 году, за десять лет до смерти своего отца Антонио, Манфреди Лефевр д’Овидио взял на себя управление компанией Silversea Cruises и всем её капиталом. Рост влияния в семейном бизнесе оставил свой след, и двадцать лет спустя брат Манфреди, Франческо, хотя и безуспешно, продолжал оспаривать в суде соглашение, которое предоставило бы ему фактическое право собственности на семейную холдинговую компанию.

Ничто не может заставить нашего морского волка свернуть со своего курса. Возглавляя компанию Silversea Cruises, Манфреди Лефевр д’Овидио занимался развитием флота и географического покрытия услугами компании. В 2017 году флот Silversea Cruises состоял из девяти судов, обслуживавших 850 портов на семи континентах, включая некоторые особо отдалённые уголки планеты. После получения наград от специализированных журналов о путешествиях, таких как Condé Nast Traveler или Travel + Leisure, утончённое и проверенное годами видение Манфреди сделало его компанию одной из самых узнаваемых в своём сегменте.

Смелая, но спорная диверсификация

2018 год стал поворотным в карьере бизнесмена. В том же году Манфреди продал две трети своих акций Silversea Cruises группе компаний Royal Caribbean. Сумма сделки, в выражении как наличными, так и акциями превышает один миллиард долларов — Лефевр д’Овидио приобрёл 2,5% группы Royal Caribbean. Предприниматель мгновенно попал в престижный список миллиардеров журнала Forbes, в котором в настоящее время он занимает 1841-е место, а его личное состояние оценивается в 2,1 миллиарда долларов США. Так что же это, прелюдия к золотой и заслуженной пенсии? Вовсе нет.

На вопрос корреспондента журнала Business Jet Traveler (BJT): «Почему Вы решили продать подавляющую часть своих акций?» Манфреди из Сильверси отвечает: «Чтобы строить корабли и расти быстрее. На волне успеха нам пришлось срочно строить новые корабли, а это очень дорого. Трудно добиться в одиночку такого же успеха, как в партнёрстве». Как философ и проницательный стратег, в том же интервью Лефевр заявил: «Сильверси должен готовиться к будущему, потому что я не вечен». После чего пояснил, что «не намерен уйти на пенсию и заняться гольфом». Поэтому Сильверси следует действовать.

В своей книге «Sailing Through History: A Family Dynasty» («Путешествие через историю: семейная династия») Лефевр рассказывает удивительную историю семьи, которая произвела революцию в мире роскошных круизов © Silversea

© Silversea

В настоящее время Манфреди Лефевр д’Овидио, управляющий судьбой семейной компании Heritage Group, не намерен оставлять свои амбиции в прошлом. Возглавляя свой холдинг, миллиардер увеличивает инвестиции в туризм, новые технологии, возобновляемые источники энергии, недвижимость, и даже в биотехнологии. Порой, эта диверсификация настолько же смелая, насколько и спорная. В 2024 году на веб-сайте была опубликована статья на веб-сайте приложения для шоппинга Glitz, в которой Манфреди отметил, что «меняет курс на туризм класса ультралюкс при поддержке Саудовской Аравии». Это сближение поднимает ряд вопросов, в частности, касающихся зависимости от предоставления инвестиций партнёрами из стран Персидского залива, а также баланса управления этими средствами.

Манфреди хорошо знаком с противоречивым мышлением, так как сталкивался с этим в детстве. Действительно, его отец, Антонио, был сам замешан в нескольких криминальных делах, и в 1979 году был осуждён за коррупцию при участии в политическом скандале в США, известном как «Локхидский скандал». Естественно, Манфреди не несёт ответственности ни за что из вышеперечисленного. Однако, к сожалению, этот случай регулярно упоминается в биографиях, посвящённых его жизни. На другом уровне, чисто экономическом, Лефевр д’Овидио лавирует в водах, которые по своей природе бурны: будь то финансовые события (например, кризис 2008 года) или пандемии, такие как COVID-19, необходимо всегда быть готовым к чрезвычайным ситуациям. Наконец, переориентация на сегмент класса ультралюкс влечёт за собой риск потери своей постоянной клиентуры.

Однако, судя по всему, предложенный им стратегический сдвиг был полностью принят руководством. Менее чем через год после ухода из Silversea Cruises Манфреди Лефевр д’Овидио действительно приобрёл (за неназванную сумму) 85% американской туристической компании сегмента класса люкс Abercrombie & Kent (A&K), в которой он теперь является исполнительным председателем. В 2022 году A&K приобрела компанию Crystal Cruises и два её круизных лайнера, старейшего в мире туроператора Cox and King, а также группу компаний Ecoventura, которая управляет собственным флотом у Галапагосских островов. Он по-прежнему не собирается выходить на пенсию и является неутомимым трудоголиком. В своём интервью журналу Business Jet Traveler (BJT) в 2019 году Манфреди рассказал, что «любит каждый рабочий день в своей жизни», и «всегда испытывает острое чувство приключений, как только заходит на борт корабля».

Crystal Symphony © Все права защищены

Житель Монако, принимающий участие в морской общественной жизни княжества

Стоит ли удивляться тому, что наш моряк выбрал душой Княжество, граничащее со Средиземным морем, в качестве конечного порта приписки? С его собственных слов, Манфреди действительно уже более 25 лет проживает в Монако, где также расположена штаб-квартира компании Silversea Cruises. Он принимает активное участие в местной общественной жизни, а также занимает важные должности в нескольких важных организациях. Манфреди Лефевр д’Овидио является вице-президентом Палаты судоходства Монако, вице-президентом исполнительного комитета Ассоциации развития в области водородных технологий Монако, почётным консулом Эквадора в Монако, членом Загородного клуба Монте-Карло, вице-президентом Палаты торгового флота Монако и, конечно же, членом Яхт-клуба Монако. За свой вклад в общественную жизнь Монако, Манфреди был также посвящён в рыцари орденов Святого Карла и Гримальди.

Это активное участие в жизни Монако находит своё отражение и в воде. В 2024 году Общество морских купаний (SBM) открыло своё первое казино «за пределами городских стен» — в трюме Crystal Symphony, одного из кораблей флота компании Crystal Cruises Манфреди Лефевра д’Овидио. «Символически сильный акт»: тогда Стефан Валери (Stéphane Valeri), заместитель председателя SBM, сказал, что это «свидетельствует о нашем стремлении выйти на новые рынки». В конце 2024 года на борту судна Crystal Serenity должно было открыться второе казино под управлением Общества морских купаний (SBM). В конечном итоге, все суда флота Манфреди Лефевра должны были быть способны предложить своим состоятельным клиентам попробовать на вкус уникальный азарт Монако. Манфреди уверяет: «По сути, мы предлагаем не просто роскошь, мы предлагаем эксклюзивность».

Первое морское казино Монте-Карло было открыто в четверг, 14 ноября 2024 года, в присутствии Манфреди Лефевра (второй слева) © Monte-Carlo / Société des Bains de Mer

Вечное чудо

Манфреди Лефевр д’Овидио — страстный коллекционер произведений искусства, утончённый ценитель музыки и страстный любитель литературы, всегда поглощающий несколько книг одновременно. Как и многие другие бизнесмены мирового уровня, он основал штаб-квартиру в Монако, откуда управляет своим бизнесом, неустанно путешествуя по миру в поисках новых сделок и перспективных направлений деятельности. «Деньги — это не самоцель, а инструмент для достижения свободы», — рассказал он в своём подкасте ведущему делового издания The Business Method. Он передаст эту свободу своему единственному ребёнку и наследнице, — своей дочери Костанце, которая сегодня возглавляет отдел коммуникаций и международных отношений группы компаний Heritage Group?

«Сложно сказать, когда речь идёт о 19-летней девушке», — отмахнулся он шесть лет назад в своём интервью журналу Business Jet Traveler (BJT). «Мне было легко принять это решение, так как мне нравилась идея продолжения дела моего отца. Посмотрим, чем захочет заниматься в жизни моя дочь». Однако нет сомнений в том, что он передаст ей свою любовь к путешествиям и жажду к открытиям. Манфреди признаёт, что в свои 72 года его «всё так же поражает бесконечная красота планеты, а также разнообразие и изобилие жизни, населяющей каждый её регион. Путешествия позволяют нам открывать для себя эти чудеса природы, обогащая ими свой внутренний мир».