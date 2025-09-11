Про Монако
C конца сентября Всемирный совет по туризму возглавит монегасский бизнесмен Манфреди Лефевр д’Овидио

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 11 сентября 2025
Manfredi Lefebvre d'Ovidio
Манфреди Лефевр д’Овидио (Manfredi Lefebvre d’Ovidio) © Heritage Group Monaco
Автор: Monaco Tribune
- 11 сентября 2025

Монакский специалист по элитному туризму приступит к исполнению своих обязанностей на 25-м саммите Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) в Риме.

Манфреди Лефевр д’Овидио, председатель совета директоров концерна Heritage Group и сопредседатель правления компании Abercrombie & Kent, официально назначен избранным председателем Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). Это назначение, о котором было объявлено в мае 2025 года, знаменует собой завершение более чем 20-летней работы в организации, что делает его самым старшим членом совета.

Бизнесмен и резидент Монако привнесёт свой сорокалетний опыт работы в круизной и развлекательной индустрии, в частности, благодаря превращению Silversea Cruises в мирового лидера в сфере морской роскоши. Его назначение произошло в переломный момент для мировой туристической индустрии, которая продолжает опережать мировую экономику.

Рим в центре глобальных туристических проблем

Передача власти состоится на 25-м Всемирном саммите WTTC, который пройдет 28-30 сентября 2025 года в Аудиториуме Парко делла Мьюзика в Риме. Это историческое мероприятие, организованное совместно с Министерством туризма Италии, ENIT, муниципалитетом Рима и регионом Лацио, объединит мировых лидеров отрасли.

Новый президент сменит Грега О’Хару, основателя и генерального директора Certares Management, который занимал эту должность с ноября 2023 года. Министр туризма Италии Даниэла Сантанче подчеркнула важность этого мероприятия для позиционирования Рима как «идеального места для проведения этой встречи международного масштаба».

Лидерство для будущего сектора

Джулия Симпсон, президент и генеральный директор WTTC, приветствовала назначение, назвав Лефевра «мощной силой» в отрасли, способной привести организацию к «беспрецедентному успеху». WTTC представляет сектор, на долю которого приходится почти 10% мирового ВВП и который обеспечивает 320 миллионов рабочих мест. Это назначение также укрепляет позиции Монако на международной арене элитного туризма, консолидируя влияние Княжества в этом стратегическом секторе.