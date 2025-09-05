IA, éducation et entrepreneuriat… l’économie de demain à l’honneur au salon Monaco Business

La 13ème édition du Monaco Business se tiendra le jeudi 18 septembre © Hunters Race - Unsplash

La Principauté accueillera sa 13e édition du Salon Monaco Business et réunira de nombreux acteurs économiques de la région.

La communauté économique monégasque et azuréenne se donnera rendez-vous le 18 septembre prochain au Sea Club de l’Hôtel Méridien Beach Plaza. Placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II, cet événement bénéficiera de l’inauguration officielle par le Souverain, suivie du discours d’ouverture du nouveau Ministre d’État, Christophe Mirmand.

Des thématiques d’avenir au cœur des débats

Le programme 2025 aborde les défis contemporains du monde des affaires. Des conférences-débats viendront ponctuer ce rendez-vous annuel. Mathilde Lemoine, économiste en chef du groupe Edmond de Rothschild, analysera l’attractivité économique de Monaco dans un contexte mondial en mutation. L’intelligence artificielle occupera elle aussi une place centrale avec l’intervention de Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d’État chargé du Numérique de France, qui questionnera les enjeux de souveraineté numérique pour la Principauté.

Le volet éducatif sera représenté par Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, qui présentera le modèle d’excellence monégasque. Cyril Linette, figure emblématique du journalisme économique et futur directeur des JO Alpes 2030, partagera de son côté sa vision de l’entrepreneuriat moderne.

Innovation et formation au programme

Trois mini-conférences enrichiront cette édition, notamment un atelier pratique proposant « 3 outils, 3 leviers, 21 minutes pour tout changer », animé par des experts en stratégie d’entreprise. L’événement se clôturera par la remise du Prix du Monaco Business.

L’accès reste gratuit sur inscription via le site du salon. Une soixantaine d’exposants accueilleront les visiteurs de 8h30 à 18h30.