Океанографический музей Монако набирает работников: на сезон 2026 года намечено 17 новых рабочих мест

Океанографический институт организует день набора персонала 11 февраля, чтобы укрепить свои команды перед летним наплывом туристов.

Океанографический музей Монако, который ежегодно посещают около 650 000 человек, в частности, те, кто приезжает, чтобы познакомиться с захватывающей выставкой «Средиземноморье 2050», ищет сотрудников на высокий сезон. В учреждении предлагается в общей сложности 17 сезонных и временных контрактных должностей в отделе приёма посетителей, кассах, магазине, а также образовательном и развлекательном отделах.

Океанографический институт предлагает четыре временных контракта на неполный рабочий день для научных координаторов, в основном на выходные и школьные каникулы. Также открыты тринадцать вакансий на сезонную работу на полный рабочий день: продавцы-консультанты, кассиры и многопрофильные сотрудники на ресепшене, на период с апреля по сентябрь в зависимости от должности. Кандидаты должны быть совершеннолетними на дату вступления контракта в силу.

© Фредерик Пакорель (Frédéric Pacorel)

Две встречи для выявления возможностей

Заинтересованные кандидаты должны предварительно зарегистрироваться на сайте www.oceano.org/rejoigneznous в период с 26 января по 8 февраля. В среду, 11 февраля, с 10:00 до 16:00, руководители различных отделов проведут с ними индивидуальные собеседования непосредственно в конференц-зале музея.

Эта кампания является частью более широкой стратегии, поскольку учреждение также будет представлено ​​на ярмарке вакансий в Форуме Гримальди 6 февраля, что даст возможность впервые встретиться с сотрудниками до дня набора персонала.