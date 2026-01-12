Рынок труда: цифровые технологии на Форуме по трудоустройству — 2026

В этом году часть выставочной площади будет полностью отведена цифровым технологиям и профессиям будущего © Форум по трудоустройству

Ежегодный Форум по трудоустройству в Княжестве откроется в пятницу, 6 февраля, и станет пространством для живого и прямого диалога между компаниями и соискателями из самых разных сфер деятельности.

Правительство Княжества в четвертый раз организует Форум по трудоустройству в Гримальди Форуме. В течение одного дня здесь соберутся монегаскские компании, представляющие ключевые отрасли экономики: гостиничный и ресторанный бизнес, сферу услуг премиум-класса, бухгалтерский учет, строительство, промышленность, банковский сектор, здравоохранение, яхтинг и логистику.

В этом году форум порадует важным нововведением — специальным пространством, полностью посвященным цифровым технологиям и профессиям будущего. В мероприятии смогут принять участие и приграничные работники. Из года в год выставка укрепляет свой статус одного из ключевых событий на местном рынке труда.

Форум по трудоустройству — 2025 © Управление по связям с общественностью – Мануэль Витали

Посетители форума смогут напрямую пообщаться с рекрутерами, а также с представителями государственных структур, включая службу занятости, управление по кадровым вопросам государственной службы и Монегасский институт подготовки специалистов в области права. На Форуме по трудоустройству также будут представлены социальные кассы Монако, готовые проконсультировать кандидатов и ответить на их вопросы.

Для посетителей: форум бесплатный и открыт для всех, однако настоятельно рекомендуется предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия https://monacopourlemploi.com/

Форум по трудоустройству пройдет в течение всего дня в пятницу, 6 февраля 2026 года, в Гримальди Форуме Монако.