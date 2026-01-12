Assunzioni: la fiera Monaco pour l’emploi fa spazio al digitale

Questa edizione avrà uno spazio interamente dedicato al digitale e ai mestieri del futuro © Monaco pour l'Emploi

L’appuntamento annuale dedicato al mondo del lavoro nel Principato si terrà venerdì 6 febbraio e metterà in contatto aziende e candidati provenienti da ogni settore.

Il Governo del Principato ha in programma la quarta edizione di Monaco pour l’emploi, la fiera del lavoro di Monaco, al Grimaldi Forum. L’evento riunisce in un’unica giornata le aziende monegasche di tutti i settori: alberghiero-ristorazione, lusso, contabilità, edilizia, industria, bancario, sanità, yachting e logistica.

Quest’anno c’è una novità: uno spazio interamente dedicato al digitale e alle professioni emergenti. Anche i lavoratori frontalieri possono partecipare alla fiera, che sta diventando sempre più un appuntamento imperdibile per il mercato del lavoro locale.

Monaco pour l’emploi 2025 © Direzione della Comunicazione – Manuel Vitali

I visitatori avranno l’opportunità di incontrare direttamente i recruiter, ma anche le istituzioni monegasche come il servizio per l’impiego, la direzione delle risorse umane della funzione pubblica o l’istituto monegasco di formazione alle professioni giudiziarie. Anche gli enti previdenziali di Monaco saranno presenti per informare i candidati.

Come trovare lavoro a Monaco in modo facile e veloce?

Per i visitatori: la fiera è gratuita e aperta a tutti, ma è vivamente consigliata la registrazione tramite il sito ufficiale dell’evento https://monacopourlemploi.com/.

Monaco pour l’emploi si terrà venerdì 6 febbraio 2026 al Grimaldi Forum Monaco e durerà tutto il giorno.