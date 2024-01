In cerca di un lavoro nel Principato? Partecipa alla Fiera del Lavoro di Monaco

Dopo un’edizione di “prova” lo scorso settembre, l’evento torna al Grimaldi Forum di Monaco il 16 febbraio.

Martedì mattina, presso il Ministero di Stato, il Consigliere di Governo e Ministro degli Affari Sociali e della Salute, Christophe Robino, ha presentato la prima edizione ufficiale di una fiera che si propone di diventare “un momento clou dell’anno”. La giornata di “prova” di settembre è stata determinante: 3.600 persone hanno affollato il Grimaldi Forum, curriculum alla mano, per incontrare 80 datori di lavoro specializzati in 7 settori diversi del panorama professionale monegasco.

“Abbiamo avuto molti riscontri positivi”, conferma ancora una volta Christophe Robino, soddisfatto della diversità dei profili assunti e del “grande contributo da parte degli candidati e dei datori di lavoro”. Dopo il primo evento “homemade”, il Governo monegasco ripropone l’esperienza al Grimaldi Forum, questa volta con la partecipazione di un fornitore di servizi esterno.

13 settori rappresentati

Il 16 febbraio, i futuri candidati parteciperanno a una fiera più grande, meglio organizzata e più varia. L’evento infatti è passato da occupare 500 metri quadrati a occuparne 3.000. Lo spazio è ideale per suddividere con maggiore precisione i settori di attività , grazie a una “riorganizzazione interna”. Saranno presenti 13 diversi settori professionali:

Commercio, vendita, artigianato, grande distribuzione;

Formazione, insegnamento;

Bancario, assicurativo, immobiliare;

Contabilità , legge;

Edilizia e ingegneria civile;

Yachting, spedizioni, trasporti, logistica;

Comunicazione, media, intrattenimento, eventi;

Sanità , assistenza sociale, servizi alla persona;

Industria;

Lavoro interinale, sicurezza, pulizia:

Hotel, ristoranti;

Digitale;

Consulenza e selezione del personale.

©Governo del Principe

“Ad oggi, più di 80 datori di lavoro e rappresentanti del settore hanno confermato la loro partecipazione”, afferma il Consigliere di Governo, aggiungendo che c’è ancora posto per le aziende che desiderano esporre al forum. Sul sito web dell’evento, i datori di lavoro possono prenotare il loro spazio, mentre i candidati possono creare il loro profilo e consultare le offerte di lavoro.

Come nell’edizione di prova, saranno presenti anche il Dipartimento delle Risorse Umane che si occupa della formazione per il settore pubblico e il Dipartimento del Lavoro con il suo Servizio per l’impiego, l’Unità per l’occupazione giovanile e l’Unità per l’integrazione dei laureati. Novità di febbraio, sarà presente anche il Dipartimento governativo per l’inclusione sociale e la disabilità “per affrontare con datori di lavoro e candidati il tema dell’inclusione sul posto di lavoro”. Una novità in linea con la nuova politica nazionale per l’inclusione dei soggetti con disabilità che Monaco ha presentato a dicembre.

Un periodo cruciale

Con i suoi 60.000 dipendenti, di cui oltre l’85% pendolari, il piccolo territorio monegasco rappresenta una risorsa importante per i lavoratori delle Alpi Marittime. E vuole continuare a esserlo. “Questo forum si pone innanzitutto l’obiettivo di presentare l’economia e le imprese dinamiche del Principato. Poi di essere una vetrina per i capi d’azienda, gli imprenditori e i creatori d’impresa. Deve diventare una vetrina per l’occupazione”, spiega Christophe Robino.

Citando l’esempio della Société des Bains de Mer con le sue 1.000 assunzioni stagionali, il Ministro ha confermato che questo evento diventerà un appuntamento fisso a febbraio. “È un periodo cruciale in cui tutte le aziende possono assumere, e in cui si assumono tantissimi lavoratori stagionali nei settori alberghiero, della ristorazione e del turismo”.

