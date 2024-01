À la recherche d’un job en Principauté ? Participez au forum Monaco pour l’Emploi

Après une édition « test » en septembre dernier, l’événement revient le 16 février au Grimaldi Forum de Monaco.

Au Ministère d’Etat ce mardi matin, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino, présente la première édition officielle d’un forum qui se veut devenir « un moment fort de l’année ». Il faut dire que la journée « test » de septembre avait été concluante : 3 600 personnes s’étaient pressées au Grimaldi Forum, CV en main, à la rencontre de 80 employeurs représentant 7 secteurs d’activité dans le paysage professionnel monégasque.

« Nous avons eu de nombreux retours positifs », confirme à nouveau Christophe Robino, se réjouissant de la diversité des profils accueillis et de la « forte adhésion des acteurs et des employeurs ». Après une première édition « homemade », le Gouvernement monégasque réitère l’expérience, avec cette fois-ci la participation d’un prestataire extérieur, au Grimaldi Forum.

13 branches d’activités représentées

Le 16 février prochain, les futurs candidats profiteront d’un salon plus grand, mais aussi plus organisé et diversifié. Et pour cause, de 500 mètres carrés de surface, l’événement passe à 3000. L’occasion de définir plus précisément les secteurs d’activité, résultat d’une « réorganisation interne ». 13 différentes branches professionnelles seront représentées : commerce, enseignement, comptabilité, banque, bâtiment, industrie, communication, yachting, hôtellerie, numérique, conseil & recrutement, santé ou encore l’intérim, sécurité et propreté.

©Gouvernement Princier

« À ce jour, c’est déjà plus de 80 employeurs ou représentants de secteur d’activité qui ont confirmé leur présence », ajoute le Conseiller de Gouvernement, rappelant que la porte est encore ouverte aux entreprises qui souhaiteraient avoir un stand au sein du forum. Sur le site internet de l’événement, les employeurs peuvent réserver leur futur espace tout comme les candidats peuvent créer leur profil et consulter les offres d’emploi.

À l’image de l’édition test, la Direction des ressources humaines dédiées à la formation de la Fonction Publique sera également présente, la Direction du Travail avec le Service de l’emploi, la cellule Emploi Jeune, la cellule Insertion des Diplômés également. Nouveauté pour février, la présence du service gouvernemental de l’inclusion sociale et du handicap « qui viendra évoquer avec les employeurs et les candidats la question de l’inclusion au travail ». Une intervention en accord avec la nouvelle politique nationale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap que Monaco a présenté au mois de décembre.

Une période charnière

Avec ses 60 000 salariés, dont plus de 85% sont pendulaires, le petit territoire monégasque représente une souche de travailleurs importante dans les Alpes-Maritimes. Et veut le rester. « Les objectifs de ce forum, c’est d’abord de témoigner du dynamisme économique et des entreprises de la Principauté. Puis d’être une vitrine pour les chefs d’entreprise, les entrepreneurs et les créateurs d’activités. On doit en faire une vitrine pour l’emploi », détaille Christophe Robino.

Avec l’exemple de la Société des Bains de Mer et ses 1 000 recrutement saisonniers, le Ministre confirme l’intervention pérenne d’un tel événement au mois de février. « C’est une période où toutes les entreprises peuvent recruter et où on va recruter énormément de saisonniers dans les secteurs d’activité qui touchent à la restauration, au tourisme et à l’hôtellerie. »

Plus d’infos