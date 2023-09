Carton plein pour le premier Forum pour l’Emploi de Monaco

Plusieurs milliers de personnes sont venues, CV en main.

Il y avait foule ce vendredi 15 septembre devant le Grimaldi Forum. Après une longue file d’attente en extérieur, plusieurs milliers de candidats ont pu enfin entrer les uns après les autres dans le centre des congrès, pour rencontrer les très nombreux employeurs présents pour cette édition « test. »

« On avait un a priori positif, car du côté des employeurs, nous avions reçu des centaines de réponses positives, et nous avions même été obligés de refuser certaines entreprises, car nous ne pouvions pas accueillir tout le monde. Et quand je vois l’affluence des candidats aujourd’hui, je suis très satisfait de constater que les relais de communication ont été efficaces », s’est réjoui Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.

Les candidats ont dû patienter à l’extérieur avant de pouvoir entrer petit à petit dans le Grimaldi Forum – © Monaco Tribune

« Le Gouvernement, le Ministre d’Etat et moi-même sommes ravis de la tournure qu’a pris l’événement. Ça témoigne de l’intérêt qu’ont les gens de venir travailler à Monaco, de l’attractivité de la Principauté. Même si certains ont l’air de penser que Monaco est moins attractif qu’avant, manifestement ce n’est pas ce que pensent les candidats à l’emploi. C’est la meilleure réponse à leur donner. (…) Certains employeurs m’ont même confirmé qu’ils ont trouvé des profils qu’ils n’avaient plus vus depuis longtemps et qu’ils recherchaient. Certains m’ont montré des liasses de CV avec lesquels ils sont repartis sous le bras », a-t-il poursuivi.

Des profils très variés

Face à ce succès – espéré mais quelque peu inattendu – Christophe Robino espère que candidats et employeurs seront à nouveau au rendez-vous pour la « vraie » première édition du Forum pour l’Emploi prévue fin février/début mars, et qui devrait s’étaler sur plusieurs jours.

Du côté des employeurs, en tout cas, cela ne fait aucun doute : ils seront présents pour la prochaine édition. Tous ont été agréablement surpris face au nombre de candidats venus à leur rencontre, à l’instar de Laura Douay-Fissore, représentant le syndicat des entreprises de Monaco.

« Nous avons eu beaucoup de profils intéressants, tous secteurs confondus, affirme-t-elle en désignant l’impressionnante pile de CV derrière elle. Que ce soit des candidats issus du bâtiment, de la construction, du commerce, de l’assistanat de direction, qu’ils soient jeunes ou qu’ils aient vingt ans d’expérience, les candidats sont très divers. Nous étions dans le flou en amont de ce Forum, et maintenant que nous y sommes, nous sommes très contents. Surtout lorsque l’on sait que beaucoup de secteurs font face à une pénurie… »

Même constat au stand tenu par le CHPG. Estelle Porasso, responsable des ressources humaines, est ravie de cette journée « très intense. » « Enormément de personnes viennent nous voir, s’exclame-t-elle. C’est très positif, car nous recrutons dans tous les domaines : les soins, l’administratif, l’ASH et, surtout, les services techniques avec le nouvel hôpital. »

Comment travailler au Centre Hospitalier Princesse Grace ?

Des candidats recrutés le jour même

Certains recruteurs ont même déjà trouvé la perle rare à la mi-journée. C’est le cas de Rebecca Sturn, venue représenter le restaurant Gaïa : « Nous avions déjà fait d’autres forums de recrutement sur la Côte d’Azur, mais c’est la première fois que les CV sont aussi intéressants. Nous avons d’ailleurs déjà repéré deux ou trois candidats, qui vont sans doute signer cet après-midi. Le timing de ce forum à Monaco est parfait, parce que nous sommes en fin de saison, donc les saisonniers sont nombreux à rechercher. Et comme nous ouvrons deux autres restaurants, nous embauchons aussi à l’année, il y a beaucoup de postes à pourvoir. »

Face à la recrudescence de candidats dans l’hôtellerie-restauration, Jérôme Mihoubi, chargé de recrutement pour l’Hôtel Métropole, a même dû appeler un collègue en renfort. « On pensait qu’il y aurait beaucoup moins de monde, avoue-t-il. C’est une très, très bonne surprise. Nous avons une cinquantaine de candidatures très variées, et nous avons même déjà rappelé un candidat pour lui proposer de signer aujourd’hui. J’espère qu’il y aura encore d’autres forums, car nous sommes en recherche permanente ! »

« Les candidats prioritaires ne sont pas un frein au recrutement »

Belle surprise aussi pour les candidats, à l’instar d’Alina, venue de Menton en quête d’un emploi dans l’assistanat administratif. « C’est très intéressant d’organiser un forum comme celui-là, commente-t-elle. J’ai pu postuler dans la construction, le commerce… Les employeurs sont gentils et très ouverts. Les entreprises monégasques font preuve de beaucoup de bienveillance. »

Certains se sont mis sur leur 31, comme Jaime, jeune Chilien basé à Monaco. Plutôt tourné vers le commerce et les télécommunications, il a déposé son CV auprès de plusieurs employeurs. « Il y a beaucoup d’entreprises différentes, et à Monaco, il y a une vraie qualité au travail. C’est un pays très tourné vers l’international, c’est ce qui me plait le plus. Et puis, le forum est bien organisé, l’attente n’est pas trop longue malgré le monde. »

Certains employeurs ont déjà proposé quelques contrats – © Monaco Tribune

Le jeune homme regrette cependant un petit manque de clarté sur les emplois proposés, puisque seuls les secteurs sont indiqués derrière les employeurs. « Je pensais qu’on verrait mieux les offres, je pense qu’ils devraient indiquer plus précisément ce qu’ils recherchent », suggère-t-il.

Peut-être ce point sera-t-il amélioré lors de la prochaine édition ? Car Christophe Robino le rappelle, le but de cette journée « test » est aussi « de tirer des leçons pour le modèle définitif. » Le Conseiller de Gouvernement-Ministre espère que les candidats reviendront en nombre, de Monaco, de France ou d’ailleurs.

« Notre bassin de recrutement prioritaire ne comble pas les besoins de Monaco. Aujourd’hui, huit employés sur dix en Principauté ne proviennent pas de cette catégorie d’emplois prioritaires [Monégasques et résidents, ndlr]. Si on regarde l’évolution démographique, on se rend compte que la part de résidents et nationaux est de plus en plus faible et la part de transfrontaliers est de plus en plus forte. Les candidats prioritaires ne sont pas un frein au recrutement », conclut-il.