Comment travailler au Centre Hospitalier Princesse Grace ?

L’établissement de santé est toujours en quête de nouveaux profils et offre des avantages particulièrement intéressants à ses équipes.

La réputation du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) n’est plus à faire. L’établissement monégasque s’illustre par la grande qualité de ses infrastructures, qui permet aux patients de bénéficier d’une excellente prise en charge et au personnel de travailler dans des conditions favorables.

Que vous soyez soignant ou non, si vous souhaitez rejoindre les équipes du CHPG, Marie Gaborit, Directeur des Ressources Humaines, vous explique la marche à suivre et dévoile les nombreux avantages que l’établissement de santé propose à son personnel.

Quels sont les postes à pourvoir ?

Nous recrutons tout au long de l’année, à la fois en lien avec le renouvellement des générations, mais aussi pour répondre à des besoins ponctuels, dans le cadre des remplacements. En moyenne, cela représente environ 250 postes par an.

Nous préparons l’avenir également, dans la perspective du nouveau CHPG, et d’ailleurs nous recrutons actuellement de nombreux profils techniques.

Quels sont les avantages lorsque l’on travaille au CHPG ?

Le CHPG est un établissement de qualité, qui propose aux professionnels des avantages réellement déterminants pour leur choix d’exercer leur métier, à commencer par une rémunération attractive. Mais au-delà de la composante rémunération, nous nous sommes attachés à une politique de valorisation des parcours et offrons aux professionnels une mobilité tout au long de leur carrière, avec des possibilités d’évolution multiples et une dynamique formation.

Autre avantage important pour les personnels soignants : la stabilité au niveau de leurs horaires de travail, ainsi qu’une visibilité des plannings de travail un an à l’avance. Pour ceux qui connaissent le milieu hospitalier, c’est un confort indéniable sur le plan professionnel, mais aussi pour l’organisation de la vie personnelle et familiale. Au CHPG, nous pouvons nous permettre cette stabilité des plannings grâce à des rations d’effectifs supérieures à celles du pays voisin, et nous sommes conscients de cette chance, tout comme nous sommes conscients que nos professionnels jouissent d’un environnement et de conditions de travail agréables.

Benoîte Rousseau de Sevelinges : « A Monaco, nous avons un système de santé exemplaire, mais nous pouvons faire mieux »

Un candidat au CHPG se verra par ailleurs proposer de nombreux avantages sociaux : un régime de protection sociale favorable, la gratuité des soins pour les professionnels, des œuvres sociales, telles que le complément de salaire dans le cadre de la maladie, des prestations loisirs et enfants, une crèche hospitalière de 100 places et des aides au transport et à la mobilité douce.

Depuis le Covid, qui a beaucoup éprouvé la communauté hospitalière, nous avons mis en œuvre de nombreuses actions visant à proposer encore plus : un espace fitness en libre accès, ainsi qu’un accompagnement coaché entièrement gratuit, des ateliers cooking avec notre équipe restauration et des diététiciennes, ou encore des moments de détente avec la mise en service d’un chariot zen d’aromathérapie.

Ces actions s’inscrivent dans notre démarche active de développement durable, qui fait partie de nos valeurs.

Pour nous rejoindre, c’est relativement simple. Comme habituellement, il faut envoyer une candidature complète (CV et lettre de motivation) par courrier, ou par mail à courrier.drh@chpg.mc, ou encore via notre site internet.

En plus des diplômes requis et des compétences pour le poste pour lequel les candidats postulent, nous sommes attachés à des critères particuliers qui font partie de nos valeurs, notamment les qualités humaines, telles que la bienveillance et le savoir-être.

Nous souhaitons attirer des candidats qui correspondent à cet ADN CHPG : une communauté hospitalière impliquée, bienveillante, humaine, au service des patients.