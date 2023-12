Inclusion des personnes en situation de handicap : Monaco adopte une nouvelle politique nationale

Neuf domaines d’actions seront concernĂ©s.

« Concrètement, ce projet a pour ambition d’arriver Ă l’inclusion de tous les handicaps en PrincipautĂ© et que Monaco soit prĂŞt, dans quelques annĂ©es, Ă accueillir, comprendre, recruter, Ă©duquer, former et employer des personnes en situation de handicap ». InterrogĂ© par Monaco Info, Lionel GalfrĂ©, Conseiller technique en charge des personnes en situation de handicap, dĂ©peint une nouvelle politique nationale qui s’Ă©tendra sur plusieurs annĂ©es Ă Monaco. Lui-mĂŞme a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par Christophe Robino, Ministre des Affaires Sociales et de la SantĂ©, pour conduire cette politique au DĂ©partement des Affaires Sociales et de la SantĂ©, qui a dĂ©jĂ annoncĂ© une nouvelle identitĂ© visuelle pour fĂ©dĂ©rer autour de ce projet.

C’est au Yacht Club de Monaco qu’a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© le contenu de ce plan national, qui concernera neuf domaines d’actions :

La sensibilisation de la population Ă tous les types de handicap ;Â

L’éducation et la formation ;Â

L’emploi et le travail ;Â

Le logement et la construction ;Â

La mobilitĂ© et l’accessibilitĂ© ;Â

L’accompagnement et la prise en charge ;Â

L’accès au sport, à la culture et aux loisirs ;

Faire savoir ce qui existe et ce qui est réalisé en matière de handicap ;

Reconnaissance à l’international.

Des actions déjà lancées

Parmi les neuf domaines citĂ©s, certains sont concernĂ©s pas des actions et des projets divers et variĂ©s, en cours ou lancĂ©s. Parmi eux, une application mobile pour faciliter les dĂ©placements des personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite, une carte « PrioritĂ© handicapĂ©s », un guide d’accompagnement Ă l’emploi pour les employĂ©s et employeurs, un second guide Ă l’attention des lieux accueillant du public ou encore une campagne active pour rendre accessible un maximum de commerces et de restaurants en PrincipautĂ©. Le domaine associatif est aussi sollicitĂ© avec la crĂ©ation d’un rĂ©seau « Nothing about us without us », avec les associations, pour identifier les difficultĂ©s, proposer des solutions concrètes adaptĂ©es aux personnes en situation de handicap, et amĂ©liorer les dispositifs existants.

« Rendre le handicap connu et compris par tous est une étape indispensable pour parvenir à une Principauté inclusive des personnes en situation de handicap, dans les faits et dans les esprits, au-delà des mots », a conclu Lionel Galfré.

À Monaco, cette association soutient les handicapés moteur depuis plus de 50 ans

Toutes les informations de ce plan national sont Ă retrouver sur la page Linkedin Handipact Monaco.