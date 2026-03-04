In immagini: Charles Leclerc svela le foto del suo matrimonio civile con Alexandra Saint-Mleux

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno celebrato il loro matrimonio sabato 28 febbraio a Monaco © Charles Leclerc su Instagram

Poche ore dopo la cerimonia al municipio di Monaco, Charles Leclerc e Alexandra Saint-Mleux hanno pubblicato foto e video del loro matrimonio.

Dopo il fatidico sì sulla Rocca, Charles Leclerc ha condiviso su Instagram una serie di foto del suo matrimonio. Il post, accompagnato dalla caption “A day we’ll forever remember. 🤍 Part one is done and part 2 will be next year with all of our close ones”, ha rapidamente superato i 6 milioni di like.

© Charles Leclerc su Instagram

La coppia ha attraversato il Principato a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 © Charles Leclerc su Instagram

Tra i primi a interagire con il post c’è il Palazzo Principesco di Monaco, che ha voluto inviare le sue “Congratulazioni all’adorabile coppia!”, e Arthur Leclerc, fratello del pilota. Anche la Ferrari ha celebrato l’unione pubblicando foto di Charles con i colori della scuderia al fianco di Alexandra, e commentando l’evento con un caloroso “Congrats Mr & Mrs Leclerc”.

© Charles Leclerc su Instagram

Anche Marie Ducruet, moglie di Louis Ducruet, il pugile professionista Hugo Micallef, l’artista Jordan Saget, l’interior designer Cédric Capron e la Société des Bains de Mer hanno commentato sotto il post Instagram di Charles, così come il cestista francese Tony Parker.

Un abito firmato da uno stilista australiano

© Charles Leclerc su Instagram © Charles Leclerc su Instagram

Per il grande giorno, Alexandra Saint Mleux ha scelto un abito della maison di alta moda australiana Paolo Sebastian, fondata da Paul Vasileff ad Adelaide. L’abito in pizzo Chantilly francese, dalla silhouette a sirena, era decorato con ricami floreali e farfalle in rilievo, con le iniziali della coppia e la data del matrimonio ricamate su misura, un dettaglio degno dei capi più esclusivi.

© Scuderia Ferrari HP © Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc: confidenze sul suo fidanzamento e sulla celebrità

Oltre alle foto, Charles e Alexandra Leclerc hanno pubblicato anche un breve video sul loro account Instagram, svelando alcuni momenti fugaci delle nozze: immagini molto attese dai loro milioni di follower che hanno potuto percepire l’atmosfera e l’emozione di questa unione celebrata sulla Rocca.