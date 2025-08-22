Come trovare lavoro a Monaco in modo facile e veloce?

Scoprite i siti con offerte di lavoro, le giornate annuali e altri consigli utili per trovare il lavoro dei vostri sogni a Monaco.

Migliaia di persone, attratte da stipendi competitivi, si recano ogni giorno nel Principato per lavorare… E se presto toccasse a voi? Che sia un impiego nel settore pubblico, privato o per ragazzi, ci sono molti modi per trovare le migliori opportunità di carriera a Monaco.

Registrarsi all’Ufficio di collocamento

Il Service de l’Emploi è l’ufficio di collocamento di Monaco. Opera in modo molto simile a quello italiano, facilitando l’incontro tra datori di lavoro e candidati. I suoi compiti principali sono quelli di registrare le offerte di lavoro presentate dai datori di lavoro in vari settori di attività, e di collocare chi è in cerca di lavoro offrendo un’assistenza e un supporto personalizzati in base alle loro esigenze.

Per iscriversi è necessario essere cittadini monegaschi, figli o coniugi di cittadini monegaschi, oppure vivere nel Principato o nei comuni limitrofi (Cap d’Ail, La Turbie, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin) e aver già svolto un lavoro a Monaco.

Come avviare un’attività artigianale a Monaco?

Per cercare il loro primo impiego, un lavoro stagionale, uno stage o un contratto di apprendistato, i ragazzi dai 16 ai 26 anni devono rivolgersi direttamente all’Ufficio Emploi-Jeunes del Service de l’Emploi.

Dare un’occhiata su LinkedIn

Oltre alla sua funzione primaria di sviluppo della rete professionale, LinkedIn è una vera miniera d’oro per trovare lavoro. Nella sezione dedicata, trovate numerose offerte, spesso aggiornate.

Per visualizzare le offerte di lavoro a Monaco, basta inserire le parole chiave nella barra di ricerca o utilizzare i filtri disponibili nella parte superiore della pagina dei risultati di ricerca.

Un’altra possibilità? Utilizzare il social network per contattare direttamente i recruiter monegaschi. Si tratta di un approccio più diretto e spesso apprezzato.

Andare a Monaco pour l’Emploi 2025

Il Forum pour l’Emploi de Monaco è un’occasione unica per i candidati in cerca di lavoro di incontrare le aziende monegasche in un solo giorno e in un unico luogo. L’evento, organizzato sotto l’egida del Governo del Principe, consente in particolare di discutere con le aziende delle opportunità disponibili. Il risultato? Nel migliore dei casi, la firma di un contratto.

Oltre agli stand dedicati alle professioni della nautica da diporto, sono solitamente presenti i manager di grandi case di lusso come Prada, Louis Vuitton, Chanel e APM Monaco. Così come la Société des Bains de Mer, che all’evento offre più di 130 posti di lavoro.

Leggere gli annunci sul Journal de Monaco

Il Journal de Monaco riporta gratuitamente tutti gli annunci di assunzione del Governo monegasco ogni venerdì dell’anno.

Il vantaggio di questo sito è che le offerte di lavoro sono estremamente dettagliate. Troverete le mansioni, l’esperienza richiesta, le competenze professionali, le competenze umane, le condizioni di assunzione e così via. Un modo per semplificare la ricerca del lavoro.

5 dati per capire il mercato del lavoro a Monaco

Partecipare alle giornate di assunzione

Se siete alla ricerca di nuove opportunità di carriera, le giornate di assunzione sono un altro grande alleato. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, le più grandi istituzioni del Principato (Museo Oceanografico di Monaco, Fairmont Monte-Carlo, Monte-Carlo SBM…) assumono proprio così.

Questi eventi annuali, aperti a tutti, sono l’occasione giusta per incontrare i team e distinguersi dagli altri candidati. Contratti a tempo determinato o indeterminato, stage, apprendistato… I visitatori potranno scegliere tra decine, addirittura centinaia di offerte di lavoro. Preparate i CV!