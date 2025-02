Un record de participation pour la troisième édition du Forum pour l’emploi à Monaco

Lundi 24 février, au Grimaldi Forum, le Forum pour l’emploi 2025 a démarré à 8h30 par le discours d’Isabelle Berro-Amadeï, ministre d’État par intérim et conseillère-ministre pour les relations extérieures et la coopération.

« Cet événement, devenu un rendez-vous essentiel pour notre économie et notre marché du travail, reflète les enjeux et les dynamiques de notre Principauté. L’emploi est l’un des piliers fondamentaux de notre modèle économique et social, avec plus de 64 000 salariés, à la fin de l’année 2024, et une progression constante de l’emploi privé, Monaco affiche une résilience et une vitalité remarquables. »

Malgré cette croissance, des défis persistent en Principauté, notamment au niveau de la mobilité et des logements. Elle rappelle : « La mobilité et le logement des travailleurs demeurent des sujets majeurs pour l’ensemble des salariés qui viennent chaque jour travailler à Monaco. Les mutations des formes d’emploi, avec la montée en puissance du télétravail et du travail temporaire, sont autant d’enjeux que nous devons également anticiper et accompagner. L’objectif est aussi de garantir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emploi, en mettant à disposition des entreprises des talents qualifiés et en assurant aux travailleurs des perspectives d’évolution professionnelle enrichissante. Face à ces défis, le Gouvernement Princier est pleinement engagé. Le 14 février dernier a été lancée officiellement, conjointement avec les autorités françaises, la nouvelle offre de trains ZOU ! dans le cadre de l’ouverture à la concurrence. »

Elle a également mis en avant les solutions concernant les logements des saisonniers grâce aux initiatives conjointes du Gouvernement, de l’Association des Industries Hôtelières Monégasques et du Crous. À ce sujet, Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, a signé, en fin de matinée, une charte pour le logement des saisonniers monégasques, en partenariat avec le Crous de Nice et l’AIHM.

Ainsi, à partir de mai et jusqu’à septembre, des studios seront disponibles au Crous de Nice pour moins de 500 euros de loyer mensuel, charges comprises. Des locations hebdomadaires seront également proposées à 170 euros. Alberte Escande, présidente de l’AIHM, a déclaré lors d’une conférence avec les médias, que « plusieurs employeurs ont déjà réservé des logements pour leurs travailleurs saisonniers. »

5 793 participants, un record

Au micro de Monaco Info, Christophe Robino a annoncé un nombre record de participants, atteignant près de 6 000 visiteurs : « Je rappelle que l’année dernière, nous étions à 5 007 visiteurs. L’emploi est en croissance à Monaco. On a une augmentation de 4% par an, ce qui veut dire un nombre de salariés croissant et indispensable à recruter, à la fois pour assurer la pérennité de nos entreprises et de nos sociétés et la pérennité de notre modèle social. »

Cette édition a également marqué une évolution notable avec d’une part, la mise en place d’un espace entièrement dédié aux métiers du luxe, permettant aux visiteurs d’échanger directement avec les managers de grandes maisons (telles que Prada, Louis Vuitton, Chanel et APM Monaco) et d’autre part, des stands consacrés aux métiers du yachting.

La Société des Bains de Mer, avec ses 130 métiers, était également présente. La SBM a profité de l’événement pour poursuivre son recrutement annuel, où plusieurs stands ont permis aux candidats potentiels d’en apprendre davantage sur les opportunités au sein du groupe.

