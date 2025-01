La SBM recrute des candidats passionnés et motivés !

Ce mercredi 22 janvier, la Société des Bains de Mer a organisé sa traditionnelle journée de recrutement au One Monte-Carlo.

De 9 heures à 18 heures, ce rendez-vous a permis à de nombreux candidats de venir à la rencontre des recruteurs des différents établissements de la SBM, dans l’espoir de décrocher un poste saisonnier ou un stage.

Publicité

Avec plus de 1200 postes saisonniers à pourvoir et 400 stages proposés cette année, la SBM s’affirme comme un employeur majeur à Monaco. Cette journée a rassemblé les métiers de la restauration, de l’hôtellerie, du service, ainsi que des secteurs spécifiques comme la sécurité, la sûreté et le développement international.

Dès leur arrivée, les candidats ont passé un premier entretien avec l’équipe des ressources humaines. Ce filtre initial permettait de les orienter vers les stands correspondant à leur profil. Les managers présents, représentant les différents établissements et métiers, ont ainsi pu évaluer directement les profils intéressants. « Le but est de créer une interaction avec les candidats. Ce sont des premiers contacts rapides. Nous avons essayé de faire des animations, pour faire au-delà d’une journée de recrutement, un événement. Et les retours sont plutôt bons ! On voit que les candidats sont intéressés », indique Paola Minicucci, Responsable RH Hôtels & Restaurants. « Plus de 60 % de nos saisonniers reviennent d’une année sur l’autre », précise-t-elle.

Célina Cuny, Responsable Stages et Relations Écoles, a indiqué : « Nous recrutons chaque année 400 stagiaires dans des domaines très variés, allant de la cuisine et pâtisserie à la direction des achats ou des ressources humaines. Ces stages, d’une durée de 3 semaines à 6 mois, représentent une porte d’entrée pour intégrer la SBM. »

©Monaco Tribune

Cette année, la SBM a innové avec plusieurs nouveautés pour enrichir l’expérience des candidats.

Des stands interactifs dédiés à la mixologie, la pâtisserie, le secourisme et les jeux de casino ont permis aux candidats de découvrir concrètement certains savoir-faire. Ces ambassadeurs SBM, des salariés volontaires, ont partagé leur expérience et leur vision du travail. Un nouveau stand « Développement International », a suscité l’intérêt des candidats, notamment concernant le prochain établissement à Courchevel. Enfin, une salle était dédiée pour recevoir les classes de la région, dont une classe du Lycée Albert 1er, qui a eu l’occasion de découvrir les métiers de la comptabilité.

Des retours positifs

Pour les managers, cette journée était l’occasion de rencontrer directement les candidats et d’identifier les profils correspondant à leurs besoins. Les entretiens, sous forme de « speed job dating », permettaient d’établir un premier contact prometteur. Vincent Waltregny, Hotel Manager au Monte Carlo Bay Hotel & Resort, a souligné : « Le CV est une base informative, mais ce qui compte vraiment, c’est l’interview et les premières secondes. Une personne souriante, avenante et motivée a déjà plus de chances qu’un candidat venant des meilleures écoles. »

Salah El Kadri, Directeur du restaurant Em Sherif à l’Hôtel de Paris, a insisté sur l’importance de la transparence : « Nous recherchons des gens qui sont passionnés par ce métier. Le sourire, la flexibilité sont aussi à prendre en compte. Le conseil que je donnerais est d’être honnête avec les recruteurs. C’est une occasion pour poser des questions et montrer son envie d’apprendre. Nous, les managers, sommes là pour encadrer, aider, former et transmettre nos connaissances ». Il encourage également les candidats à préciser les mois travaillés, à ajouter les contacts des référents et à bien vérifier les numéros de téléphone.

Dans le domaine de la sécurité, Sébastien Didelle, directeur adjoint de la sécurité incendie, a mis en avant des qualités essentielles : « Nous cherchons des candidats disponibles et motivés, avec un réel engagement pour assurer la sécurité de tous. Il est aussi important d’être à jour dans ses formations et opérationnel en secourisme. On arrive à trouver des profils intéressants. »

Côté restauration, Martini Paolo, Chef à l’Hôtel Hermitage, recherche des profils qui arrivent à s’adapter : « Nous recherchons 10 candidats pour l’Hôtel et le Pavyllon, un restaurant de Yannick Alléno. Le monde de la restauration est difficile, en termes d’horaires. Les candidats savent à quoi s’attendre quand on les reçoit. La disponibilité, c’est primordial pour nous, il n’y a pas de coupures. Nous travaillons même la nuit, car la cuisine est ouverte pour le room service. On travaille également pour des clients très importants, donc il faut un certain niveau, ce qui peut faire peur aux candidats.»

L’ambiance dynamique et interactive de cette édition a été saluée par les recruteurs. Jeremy Vacher, General Manager d’Amazonico Monaco, a décrit l’expérience comme très positive : « Nos besoins en recrutement sont conséquents, nous recherchons plus de 100 personnes et ce format est très efficace. Depuis ce matin, j’ai déjà pré-recruté plusieurs candidats pour des postes en salle, en cuisine et au bar. La motivation, l’anglais et l’ouverture internationale sont des atouts majeurs pour intégrer notre équipe cosmopolite. »

Enfin, le stand Housekeeping était tenu par Monique Lanord, Gouvernante Générale de l’hôtel Hermitage Monte-Carlo, Sarah Blanchard, Gouvernante au Monte-Carlo Beach et Fabrice chiappalone, Gouvernant Général à l’Hôtel de Paris. Ces derniers ont expliqué rechercher des personnes volontaires, prêtes à se former : « La motivation, la stabilité et les disponibilités sont des paramètres très importants. On recrute plus sur l’attitude que sur les compétences techniques. Il y a l’art et la manière de se présenter à un client, par exemple. On a de beaux résultats avec des personnes qui n’ont pas nécessairement travaillé dans ce secteur avant. Puis, on a un socle qui est fiable, les personnes postulent de nouveau. Les saisonniers sont très attachés aux entreprises dans lesquelles ils ont travaillé. Les personnes sont fières de travailler dans nos établissements, elles sont vraiment intégrées. »

Au terme de cette journée, la SBM pourra tirer un premier bilan des candidatures reçues. Pour beaucoup, cette journée n’était qu’une première étape dans le processus de recrutement.

Le Prince Albert II et Charles Leclerc inaugurent un restaurant britannique au cœur du quartier le plus cher du monde