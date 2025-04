Les 7 moments forts à ne pas manquer au Top Marques Monaco 2025

Pour son 20ème anniversaire, le salon Top Marques Monaco promet une édition exceptionnelle avec des supercars jamais vues, des lancements mondiaux et des événements exclusifs qui feront vibrer les passionnés d’automobile de luxe du 7 au 11 mai au Grimaldi Forum.

1. Une édition anniversaire d’exception

Le salon Top Marques Monaco célébrera ses 20 ans avec une édition particulièrement prestigieuse. Depuis sa création en 2004, l’événement s’est imposé comme l’un des rendez-vous incontournables du monde automobile de luxe. Comme l’a souligné Emeric Garcia, directeur de Top Marques Monaco lors de la conférence de presse ce mercredi 2 avril : « Cette année est très spéciale pour nous car nous célébrons notre 20ème anniversaire – soit 20 ans de supercars au cœur de Monaco, 20 ans de premières mondiales avec plus de 110 lancements, et 20 ans sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. »

2. Des lancements mondiaux spectaculaires

L’édition 2025 sera marquée par pas moins de 13 nouveautés, dont 10 lancements mondiaux et 3 premières présentations à Monaco. Parmi les plus attendues, on retrouve la Laffite LM1 « Monaco Edition » avec ses 1000 chevaux (dont une partie des ventes sera reversée aux fondations des Princesses Charlène et Stéphanie), l’Aston Martin Vanquish Volante, la Saoutchik Legacy et plusieurs modèles exclusifs signés Brabus, Mansory et Klassen. Les visiteurs pourront également découvrir pour la première fois à Monaco la Ferrari 12Cilindri Spider, la Rolls Royce Spectre et la Lamborghini Temerario.

3. Un partenariat stratégique avec Informa

L’une des grandes nouveautés de cette année est le partenariat avec Informa, premier organisateur mondial d’événements. Cette collaboration, annoncée en 2024, marque une étape cruciale dans le développement du salon. David Mondi, directeur du développement commercial chez Informa, a évoqué des projets d’expansion internationale avec une première édition au Moyen-Orient prévue dès 2026. Ce partenariat devrait permettre d’attirer davantage d’acheteurs potentiels et de prescripteurs internationaux.

4. Un espace dédié aux voitures classiques

Depuis 2022, Top Marques a ajouté un hall consacré aux voitures classiques, qui sera encore plus étoffé cette année. Les amateurs pourront admirer d’exceptionnels véhicules, dont une Ferrari 250 GT California Short Wheelbase d’une valeur de 14 millions d’euros, une Bentley Bacalar (la cinquième sur 12 jamais produites), ainsi que la collection de S.A.S. le Prince de Monaco en partenariat avec le Musée National de l’Automobile de Mulhouse, mettant à l’honneur la marque Peugeot dans le monde de la course automobile.

5. Des exposants de luxe diversifiés

Au-delà des supercars, le salon accueillera un espace montres et bijoux agrandi, avec des exposants prestigieux tels que Bemon, CC Watches, Astréas, Infiniti Jewels, et Terzihan. Sur l’esplanade, les visiteurs pourront découvrir le « Big Boy » de Brabus, un véritable appartement roulant de 12 mètres de long d’une valeur de 1,2 million d’euros, ainsi qu’un avion Junkers A50 Heritage.

6. La présence de GMK et des animations exclusives

L’influenceur automobile GMK, fort de ses millions d’abonnés (4,9M sur Instagram et 2,48M sur YouTube), sera présent pour la troisième année consécutive avec une séance de dédicaces le dimanche 11 mai à 15h00. D’autres animations ponctueront l’événement, dont la rétrospective de l’histoire du salon, le concours Carspotter Awards récompensant les meilleures photos de voitures, et un concours de dessin destiné aux enfants du département.

7. Des événements VIP et des soirées exclusives

Le salon débutera le mercredi 7 mai avec une soirée VIP en avant-première sponsorisée par zondacrypto. Au programme également : une conférence sur les cryptomonnaies le jeudi 8 mai, un cocktail pour les partenaires et exposants au Monte-Carlo Beach Hotel le vendredi soir, et une soirée de clôture au Jimmy’z le samedi. Avec plus de 30 000 visiteurs attendus sur 10 000 m² d’exposition, cette édition anniversaire promet d’être inoubliable.

Informations pratiques

L’accès au salon sera possible du jeudi 8 au samedi 10 mai de 10h00 à 19h00 et le dimanche 11 mai de 10h00 à 18h00. Les billets sont disponibles sur le site officiel www.topmarquesmonaco.com ou directement au Grimaldi Forum.