Carspotting : voici où voir les plus belles voitures à Monaco

La batmobile est l'une des voitures les plus recherchées par les car spotters © realbatmobile via Instagram

Tour d’horizon des meilleurs spots pour croiser ces supercars.

Terre de carspotting, Monaco est connu pour ses voitures de luxe. Au quotidien, nombreuses sont les supercars qui sillonnent les rues de la Principauté. Mais ces voitures exclusives se montrent parfois discrètes, et il faut être au bon endroit au bon moment.

La Place du Casino

Lieu de passage et lieu emblématique de la Principauté, la place du Casino est l’endroit où les propriétaires de voiture de luxe adorent venir exposer leurs biens. Les quelques places devant le Casino sont souvent prises par des supercars peu communes.

Une magnifique Ferrari devant les marches du Casino © Monaco Tribune

Test du cybertruck sur la Place du Casino en présence du Prince Albert II © Direction de la Communication – Frédéric Nebinger

De plus, les voitures des clients de l’Hôtel de Paris, garées par les voituriers valent aussi le détour.

Porsche garée devant la magnifique Salle Empire de l’Hôtel de Paris © Monaco Tribune

Le parking du Casino

À quelques pas de la place du Casino, un parking souterrain fait le bonheur des car spotters. Ce parking regorge très souvent de voitures de luxe et il n’est pas rare de les entendre vrombir dans l’enceinte.

L’entrée vers le Parking du Casino se trouve au niveau de l’enseigne Chopard © Monaco Tribune

Pour rejoindre le parking, il faut descendre les escalators à côté de l’enseigne Chopard sur la place du Casino, traverser une petite galerie et prendre l’ascenseur.

Le parking du casino, paradis pour les car spotters © Monaco Tribune

Le virage du Fairmont

L’un des virages les plus connus au monde. Emprunté chaque année en mai, – et bientôt en juin dès 2026-, lors du Grand Prix de Monaco par Charles Leclerc, Lando Norris and co, cette courbe a la particularité d’être la plus lente du calendrier de Formule 1.

Ce virage a la particularité d’être le plus lent du calendrier de Formule 1 © ACM

En quittant la place du Casino, vous pouvez traverser les jardins du Casino et tomber directement sur le virage. Vous y trouverez très certainement de nombreux car spotters munis de leurs caméras et prêts à capturer les plus beaux véhicules qui se dirigent vers le rond-point du portier.

Le virage du Fairmont, l’un des endroits favoris des car spotters à Monaco © Monaco Tribune

De jour ou de nuit, ce virage est très prisé par les propriétaires des voitures de luxe et vous ne pourrez pas les manquer. Un endroit stratégique car les conducteurs ralentissent à l’entrée du virage, le moment idéal pour prendre vos plus belles photos.

Les voitures freinent avant de prendre le virage, moment idéal pour capturer l’instant © Monaco Tribune

Le boulevard du Larvotto

Plus résidentiel, ce boulevard longe la plus grande plage de Monaco. Après le nouveau quartier Marettera, vous pourrez croiser de très belles voitures qui n’hésitent pas à faire rugir leurs moteurs sur cette longue ligne droite. Entre les immeubles de luxe et les nombreux restaurants, vous ne serez pas en reste en termes de belles voitures.

Après cette longue ligne droite, les supercars s’engagent dans le rond point du Portier © Monaco Tribune

En plus d’admirer le passage des supercars, profitez des vitrines des concessionnaires de luxe bordant l’avenue. Ferrari, Aston Martin ou encore Rolls Royce y exposent leurs modèles d’exception.



Nombreux sont les concessionnaires de luxe sur cette avenue © Monaco Tribune

Le Tunnel Louis II et le Yacht Club

En quittant le Larvotto, direction le Tunnel Louis II, où le bruit des moteurs résonne intensément. Ici, les Formule 1 filent à plus de 300 km/h lors du Grand Prix, tandis qu’au quotidien, la vitesse est limitée à 50 km/h.

En temps normal, le tunnel Louis II à Monaco est limité à 50 km/h © Monaco Tribune

L’écho unique du tunnel attire souvent les supercars, qui poursuivent leur route jusqu’au Yacht Club de Monaco, où elles s’exposent sous les regards des passants.

Une Rolls-Royce Cullinan devant le Yacht Club de Monaco © Monaco Tribune

Hôtel Hermitage

De magnifiques supercars se garent régulièrement devant l’Hôtel Hermitage © Monaco Tribune

Enfin, il faut remonter l’avenue d’Ostende pour rejoindre le parvis de l’Hôtel Hermitage souvent très bien garni. Sous leurs casquettes, les voituriers attendent patiemment les propriétaires des nombreuses voitures de luxe qui séjournent à l’hôtel.



Les voituriers attendent les propriétaires des supercars © Monaco Tribune

Les meilleurs moments pour faire du carspotting

Le Grand Prix de Monaco, en mai, attire une concentration impressionnante de supercars et d’hypercars. Une clientèle prestigieuse se trouve alors en Principauté, souvent accompagnée par de très belles voitures.

Véritable showroom à ciel ouvert, le salon Top Marques Monaco, en juin, accueille les constructeurs les plus prestigieux qui exposent leurs modèles les plus exclusifs, souvent testés sur route par des clients fortunés.

En été, en plus des résidents il faut également compter sur l’afflux de touristes fortunés qui remplissent les rues monégasques de voitures d’exception, notamment en soirée.

Le carspotting : qu’est ce que c’est ?

Le carspotting est une activité qui consiste à observer, photographier et filmer des voitures d’exception, principalement des supercars, hypercars et modèles rares, dans des lieux publics. Cette passion, très populaire chez les amateurs d’automobiles, se pratique souvent dans des endroits réputés pour leur forte concentration de véhicules de luxe, comme Monaco.

Monaco est un paradis pour les car spotters © Monaco Tribune

Véritable paradis pour les car spotters, Monaco compte plusieurs personnalités qui ont décidé de montrer ces voitures au quotidien à leurs communautés. C’est le cas notamment de ArmandMA qui partage quotidiennement les voitures qu’il croise sur le réseau social Tiktok ou il cumule près de 260 000 followers.

Autre passionné et résident monégasque, le créateur de contenu aux millions d’abonnés GMK nous partage son quotidien sur les réseaux sociaux, rythmé par le passage important de nombreuses voitures dans les rues de la Principauté.

En plus de ces lieux stratégiques, vous pouvez également admirer la magnifique collection de voitures du Prince Albert II située au 54 Route de la Piscine sur le Port Hercule. Vous y verrez une centaine d’automobiles, certaines d’entre elles ayant appartenues au Prince Rainier !

Le Prince Albert II accompagné par la Princesse Stéphanie, au volant de l’une des voitures de luxe de sa collection © Direction de la Communication / Michael Alesi

Vous l’aurez compris, Monaco est un véritable paradis pour les amateurs de belles voitures. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, il suffit de flâner dans ces lieux pour profiter du spectacle unique qu’offrent ces bijoux de l’automobile.