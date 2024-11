Formule 1 : L’emblématique Grand Prix de Monaco reste au calendrier jusqu’en 2031

Grande nouvelle pour les amoureux de Monaco et de sport automobile ! Le prestigieux circuit de la Principauté va continuer d’écrire son histoire grâce à un nouvel accord de six années supplémentaires entre l’Automobile Club de Monaco et la Formule 1.

Le Grand Prix de Monaco, véritable légende du sport automobile, va continuer de faire vibrer les rues sinueuses de la Principauté pendant encore six ans. Le Formula One Group et l’Automobile Club de Monaco (ACM) ont annoncé ce jeudi 14 novembre la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2031, assurant ainsi la présence de la Formule 1 sur le Rocher jusqu’au début de la prochaine décennie.

« Je suis heureux que la Formule 1 continue de rouler à Monaco jusqu’en 2031. Les rues de Monte-Carlo sont uniques et constituent un élément célèbre de la Formule 1, et le Grand Prix de Monaco reste une course que tous les pilotes rêvent de remporter », s’est exprimé Stefano Domenicali, Président et Directeur Général de la Formule 1, lors de la signature de ce nouvel accord.

« Je tiens à remercier tout particulièrement le Prince Albert II de Monaco, Stefano Domenicali et toutes les personnes impliquées dans la prolongation de ce contrat. La signature de ce nouvel accord avec le Formula One Group jusqu’en 2031, confirme non seulement la solidité de notre relation, mais réaffirme également notre engagement à offrir à tous les visiteurs une expérience inégalée et de première classe lors des week-ends de course », a déclaré à son tour Michel Boeri, Président de l’Automobile Club de Monaco.

Cette reconduction intervient dans le cadre d’un nouvel accord signé qui prolonge l’engagement de la Principauté après 2025 © ACM

Monaco, toujours dans le cœur de la F1

Depuis sa première apparition dans le calendrier en 1950, le Grand Prix de Monaco est devenu un incontournable du sport automobile, tant par son prestige que par son caractère unique. Créé en 1929, il reste l’un des événements les plus médiatisés et spectaculaires de la planète.

Chaque année, pilotes et spectateurs se retrouvent dans ce décor magique où l’asphalte effleure la mer Méditerranée et où chaque virage exige une ultime précision. Monaco n’est pas seulement un défi pour les moteurs, mais aussi un beau terrain d’essai pour la concentration et l’habileté des pilotes.

Rendez-vous en mai 2025

La date du prochain Grand Prix de Monaco est déjà inscrite sur les agendas : le 22 mai 2025 marquera la 8e manche de la saison et se tiendra du jeudi 22 au dimanche 25 mai. Avec cette extension jusqu’en 2031, la Principauté continue de conserver son rôle de cœur battant de la Formule 1, attirant chaque année des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs à travers le monde.

