Formula 1: l’iconico Grand Prix di Monaco resta in calendario fino al 2031

Buone notizie per gli amanti di Monaco e degli sport motoristici! Grazie a un nuovo accordo tra l’Automobile Club de Monaco e la Formula 1, il prestigioso circuito di Monte-Carlo continuerà a fare la storia per altri sei anni.

Il Gran Premio di Monaco, vera e propria leggenda delle corse automobilistiche, continuerà a far vibrare le strade sinuose del Principato per altri sei anni. Giovedì 14 novembre, il Formula One Group e l’Automobile Club de Monaco (ACM) hanno annunciato l’estensione della loro partnership fino al 2031, assicurando che la Formula 1 rimarrà sulla Rocca fino all’inizio del prossimo decennio.

“Sono lieto che la Formula 1 continuerà a correre a Monaco fino al 2031. Le strade di Montecarlo sono uniche e una parte importante della Formula 1. Il Gran Premio di Monaco rimane una gara che tutti i piloti sognano di vincere”, ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, alla firma del nuovo accordo.

“Vorrei ringraziare in particolare il Principe Alberto II di Monaco, Stefano Domenicali e tutti coloro che sono stati coinvolti nell’estensione del contratto. La firma di questo nuovo accordo con il Formula One Group fino al 2031 non solo conferma la solidità del nostro rapporto, ma ribadisce il nostro impegno a offrire a tutti i visitatori un’esperienza impareggiabile e di prima classe durante i week-end di gara”, ha dichiarato invece Michel Boeri, Presidente dell’Automobile Club de Monaco.

Questo rinnovo rientra in un nuovo accordo firmato per estendere la presenza del Principato oltre il 2025 © ACM

Monaco, sempre nel cuore della F1

Dalla sua prima apparizione in calendario nel 1950, il Gran Premio di Monaco è diventato un appuntamento fisso dello sport automobilistico, sia per il suo prestigio che per il suo fascino unico. Nato nel 1929, rimane uno degli eventi più mediatici e spettacolari del pianeta.

Ogni anno, piloti e spettatori si danno appuntamento in questa cornice meravigliosa, dove l’asfalto sfiora il Mar Mediterraneo e ogni curva richiede la massima precisione. Monaco non è solo una sfida per le monoposto, ma anche un ottimo banco di prova per i piloti che devono dimostrare massima concentrazione e abilità.

Appuntamento a maggio 2025 e a giugno a partire dal 2026

La data del prossimo Gran Premio di Monaco è già in programma: il 22 maggio 2025 segnerà l’8ª manche della stagione, che si terrà da giovedì 22 a domenica 25 maggio. Con questo format fino al 2031, il Principato continua a essere il cuore pulsante della Formula 1, attirando ogni anno migliaia di spettatori e milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Per il 2026 è previsto un bel cambiamento. L’evento si terrà ogni anno durante il primo week-end di giugno.

© Formula Uno

