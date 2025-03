Monaco ospita il primo summit mondiale dell’industria dello yachting

Per la prima volta, esperti, ingegneri, visionari, appassionati, istituzioni e leader nel settore della nautica da diporto e dei superyacht si incontreranno nel Principato.

C’è un nuovo atteso appuntamento nel mondo dello yachting: il World Yachting Summit (WYS). Monaco è stata scelta come meta inaugurale dell’evento, più precisamente il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Dal 15 al 17 aprile 2025, i principali operatori del settore discuteranno le sfide maggiori per il futuro dello yachting ed elaboreranno un piano d’azione. Il networking, le conferenze e le sessioni secondarie, che coprono quattro tematiche principali (Prospettive commerciali – Cambiamenti di paradigma; Turismo e nautica da diporto – Ricette per il successo; Progressi tecnologici – Obiettivo emissioni zero; Sfide future – Reinventare la nautica da diporto) e gli eventi serali saranno il fulcro del WYS.

Il summit vanta un elenco impressionante di relatori, tra cui Francis Lapp (fondatore e CEO di Sunreef Yachts), Espen Øino (famoso designer di yacht), Tobias Kohl (Rolls-Royce Solutions) e Nicolas Boulet (CEO di WISAMO Michelin). L’evento si aprirà con una presentazione di Altrata-Wealth-X su “Il futuro della ricchezza”, mentre Olivier Wenden, vicepresidente e amministratore delegato della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, terrà un discorso sull’unione di nautica da diporto e salvaguardia dell’ambiente.

Oltre alle tematiche peculiari dello yachting, il summit offrirà approfondimenti su alcuni settori del lusso correlati, tra cui l’aviazione privata, gli hotel 5 stelle e la gestione patrimoniale. L’evento ospiterà anche uno Showroom per il networking e una Innov’ Lounge dedicata alle start-up che desiderano prendere contatti con gli operatori del settore.

Il lancio è il risultato di una partnership strategica firmata con Monaco Marina Management. L’obiettivo? “Aiutare i clienti e le istituzioni a creare o trasformare i porti turistici in spazi da vivere che combinino prestazioni, estetica e sostenibilità, al servizio delle comunità circostanti e della promozione delle destinazioni costiere”, si legge nel comunicato stampa.

I biglietti sono quasi esauriti, quindi se siete interessati vi consigliamo di prenotare in fretta. L’impegno del WYS verso l’internazionalizzazione è ormai chiaro: il progetto è quello di coinvolgere nuove aree geografiche nelle prossime edizioni, a partire da Dubai nel 2026.

Per maggiori informazioni: worldyachtingsummit.com