Tra fallimenti e successi imprenditoriali: un podcast esclusivo con Flavio Briatore e Marco Mazzoli

I due imprenditori di successo hanno anche discusso dell’aumento dei salari e della riduzione delle tasse.

Immersi nello scenario futuristico di un’astronave, Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, conduttori del podcast 2046, hanno ospitato due figure emblematiche del mondo dell’imprenditoria italiana: Flavio Briatore e Renzo Rosso.

Nella puntata “Business Icons” del podcast 2046, andata in onda martedì scorso, i conduttori hanno chiacchierato per quasi un’ora con i due imprenditori, parlando del loro background, delle loro riflessioni sul successo e sull’imprenditorialità, ma anche di politica, del futuro dell’Italia, dei giovani di oggi e di altri temi di attualità.

Successo, sacrificio e futuro dell’imprenditoria

Nel corso della puntata, Briatore e Rosso hanno affrontato una serie di argomenti relativi al loro successo. Parlano dei sacrifici che hanno fatto, degli ostacoli che hanno superato e delle lezioni che hanno imparato lungo il percorso. Sottolineano inoltre l’importanza della perseveranza e della passione per raggiungere i propri obiettivi.

“Penso che con il mondo dei social, il mondo veloce, i giovani vogliono raggiungere il risultato in maniera troppo veloce senza fare sacrifici. Invece, purtroppo, se tu vuoi arrivare a fare qualcosa devi soffrire, devi fare errori, devi lottare. Quindi, il consiglio che do sempre ai giovani è (…): devi imparare, sbagliare, soffrire… Io piango ancora, soffro ancora”, ha condiviso Renzo Rosso, fondatore del brand di abbigliamento Diesel.

Il fallimento come fonte di apprendimento

Rosso incoraggia i giovani imprenditori a prendersi il loro tempo e a non avere paura del fallimento. Tuttavia, i due sottolineano una grande differenza tra l’Italia e gli Stati Uniti su questo punto, lamentando lo stigma legato al fallimento in Italia, che invece negli Stati Uniti è visto come un’esperienza arricchente.

“Il fallimento se lo fai in Italia sei rovinato. (…) In America è visto come un punto di forza, ti dà una nuova visione per ripartire”, spiegano Briatore e Rosso. Il residente monegasco ha aggiunto che per il minimo fallimento “in Italia sei morto, non sei più nella compliance delle banche”.

Abbassare le tasse e aumentare gli stipendi

I due imprenditori hanno anche parlato del costo della vita in Italia e delle difficoltà che devono affrontare gli italiani. Secondo Briatore bisogna aumentare gli stipendi. “Una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 2.000€ al mese e la moglie 1.500€ al mese. Con 3.500€ come dovrebbero vivere? Questi sono i miracoli. Tanto di rispetto. Mantieni due figli, mantieni una famiglia… Ma non puoi pagare le tasse che ti piombano”, afferma Briatore, auspicando a una diminuzione delle imposte e a un aumento dei salari, anche solo per pagare l’affitto.

Di tutta risposta, Renzo Rosso ha affermato che per abbassare le tasse bisogna tagliare gli sprechi della politica”. Una visione condivisa da Briatore: “I veri evasori fiscali sono loro, perché li buttano via”.