Entre échecs et succès en entreprenariat, Flavio Briatore et Marco Mazzoli se livrent dans un podcast inédit

Les deux entrepreneurs à succès ont aussi plaidé pour une augmentation des salaires et une diminution des taxes.

C’est dans un décor futuriste, un vaisseau spatial, que Fabio Rovazzi et Marco Mazzoli, les animateurs du podcast 2046 ont reçu deux figures emblématiques du monde des affaires italiennes : Flavio Briatore et Renzo Rosso.

Dans l’épisode « Business Icons » du podcast 2046, diffusé mardi dernier, les deux animateurs ont papoté pendant près d’une heure avec les deux entrepreneurs autour de leur parcours, leurs réflexions sur le succès et l’entreprenariat, ainsi que de la politique, l’avenir de l’Italie, des jeunes d’aujourd’hui et d’autres faits d’actualité.

Succès, sacrifices et l’avenir de l’entreprenariat

Au cours de l’épisode, Briatore et Rosso abordent des sujets variés liés à leur réussite. Ils évoquent les sacrifices consentis, les obstacles surmontés et les leçons apprises en cours de route. Ils soulignent également l’importance de la persévérance et de la passion pour atteindre ses objectifs.

« Je pense qu’avec le monde des réseaux sociaux, le monde rapide, les jeunes veulent atteindre leurs objectifs trop rapidement sans faire de sacrifice. Pourtant, pour réussir il faut souffrir, faire des erreurs, se battre. Je conseille toujours (…) qu’il faut apprendre, faire des erreurs, souffrir… Moi je pleure et souffre encore aujourd’hui », partage avec les auditeurs Renzo Rosso, fondateur de la marque de vêtements Diesel.

L’échec comme source d’apprentissage

Rosso encourage les jeunes entrepreneurs à prendre le temps et ne pas avoir peur de l’échec. Cependant, les deux entrepreneurs évoquent une grande différence sur ce point entre l’Italie et les États-Unis et déplorent la stigmatisation de l’échec sur la péninsule italienne alors qu’il est considéré comme une expérience enrichissante aux États-Unis.

« Une faillite, si tu l’as fait en Italie, tu es ruiné. (…) L’échec en Amérique est vu comme une force, ça donne une nouvelle vision pour repartir », explique Flavio Briatore. Le résident monégasque ajoute qu’à la moindre faillite « en Italie tu es mort, tu n’es plus en conformité avec les banques. »

Diminuer les taxes et augmenter les salaires

Les deux entrepreneurs sont aussi revenus sur le coût de la vie en Italie et les difficultés auxquelles font face les Italiens. Pour Flavio Briatore, il faut augmenter les salaires. Il fait le constat suivant : « une famille de quatre personnes où le mari gagne 2000€ par mois et la femme 1500€ par mois. 3500€, comment font-ils pour vivre ? C’est miraculeux. J’ai beaucoup de respect. Il faut aussi s’occuper de deux enfants, de la famille… Tu ne peux pas payer en plus les taxes qui te plombent. » Il plaide pour diminuer les taxes et augmenter les salaires, ne serait-ce que pour payer les loyers.

En réponse, Renzo Rosso explique que « pour diminuer les taxes, il faudrait couper dans le gaspillage que fait la politique. » Une vision à laquelle adhère Flavio Briatore : « les vrais fraudeurs fiscaux, ce sont eux car ils balancent l’argent n’importe où. »