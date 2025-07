CFM Indosuez dévoile Everblue, la transformation architecturale de son siège historique

La banque monégasque investit massivement dans la rénovation de son bâtiment historique, un projet immobilier de 3 812 mètres carrés.

CFM Indosuez Wealth Management a présenté, mardi 9 juillet, les grandes lignes de la transformation de son bâtiment historique, édifié en 1999 et acquis par l’établissement en 2019. Le projet, baptisé Everblue, prévoit la rénovation complète de l’édifice ainsi qu’une surélévation de deux étages, portant sa superficie à 3 812 m² pour une hauteur de 30 mètres. « Nous avons appelé le projet Everblue en référence au siège Evergreen du Crédit Agricole à Montrouge, groupe auquel CFM Indosuez appartient, mais aussi en référence à notre engagement en faveur de l’économie bleue », détaille Vincent Thomas, directeur général adjoint de la banque monégasque.

Cette démarche s’inscrit dans une logique de réhabilitation du patrimoine immobilier existant. « C’est un projet qui répond aux enjeux environnementaux actuels, favoriser la réhabilitation plutôt que la démolition et la reconstruction », souligne Eric Puzenat, architecte des Ateliers 2/3/4/, associé au cabinet The A Group de Jérôme Hein pour concevoir ce projet. Le design s’inspire directement de l’environnement : « Le bâtiment s’inscrit dans un dialogue étroit avec les éléments remarquables du paysage que sont le Rocher de la Principauté et la montagne tête de Chien », précise Jérôme Hein.

Sur le toit, le design du pavillon équipé de panneaux solaires fera écho au kiosque à musique du square Gastaud © The A Group – Ateliers 2/3/4/

Une architecture inspirée du paysage monégasque

L’architecture développée par les deux cabinets s’articule autour d’une conception bioclimatique adaptée au climat méditerranéen. « L’objectif est de réunir le minéral et le végétal en s’appuyant sur les quatre piles existantes, ces angles saillants en béton aujourd’hui très visibles », explique Eric Puzenat, décrivant un concept architectural qui intègre jardins suspendus et matériaux naturels.

Le toit-terrasse du bâtiment va être végétalisé afin de limiter les effets de la chaleur © The A Group – Ateliers 2/3/4/

Le projet a obtenu la certification BD2M (Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco) « niveau Or » pour sa phase de conception, témoignant de son exemplarité environnementale. Les intégrations techniques comprennent 37 m² de panneaux photovoltaïques, une façade en ossature bois, un système de ventilation naturelle et le raccordement à la boucle de thalassothermie.

Un écrin pour les salariés

Au-delà des considérations environnementales, le projet intègre une réflexion sur les conditions de travail. « Le futur bâtiment a également été pensé pour offrir un cadre de travail optimal aux collaborateurs avec des bureaux lumineux, bien équipés avec des espaces collaboratifs », ajoute le directeur Vincent Thomas. L’aménagement prévoit notamment l’installation de vestiaires et de douches pour favoriser la mobilité douce et la pratique sportive. « Ce nouveau bâtiment sera aussi le point principal de rendez-vous pour nos clients », complète-t-il.

© The A Group – Ateliers 2/3/4/

Les travaux, initialement prévus en site occupé, ont finalement débuté après que les 139 salariés ont été temporairement relocalisés dans des bureaux au Shangri-La, sur le boulevard Albert-Ier, et à Fontvieille, au Mercator avant de se déplacer au Gildo Pastor Center fin septembre. La livraison est programmée pour le second semestre 2027, après vingt-quatre mois de travaux.